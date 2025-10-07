Descobreix les tapes més irresistibles de l'EmpuriaTapes 2025
Si t’apassiona el turisme gastronòmic, aquesta és una oportunitat perfecta per fer una ruta plena de sabors i experiències
La Ruta de Tapes de Castelló d’Empúries i Empuriabrava 2025 torna amb una nova edició plena de sabor, creativitat i ambient festiu. Durant diversos dies, bars i restaurants del municipi competiran per oferir les millors tapes, elaborades amb productes de proximitat i inspirades en la cuina empordanesa. Aquesta cita gastronòmica s’ha convertit en un esdeveniment imprescindible a la Costa Brava, atraient tant veïns com visitants que volen descobrir noves propostes culinàries mentre gaudeixen de la gastronomia local, el bon temps i l’encant dels carrers medievals de Castelló d’Empúries i els canals d’Empuriabrava.
Si t’apassiona el turisme gastronòmic, aquesta és una oportunitat perfecta per fer una ruta plena de sabors i experiències. En aquest article us oferim una selecció de quatre tapes que no us podeu perdre durant la ruta.
Bistró Montserrat
El Bistró Montserrat conegut per la seva proposta gastronòmica que combina la cuina tradicional, marinera i de proximitat, amb tocs d’innovació i maridatges de vins de la comarca. El restaurant presenta a la Ruta la tapa Puri steak carbonara. Que consisteix en un Panpuri sobre una base d'espuma de parmesà farcit de la seva salsa carbonara, llom sota ventresca ibèrica fumada i rovell d'ou amb el seu cruixent. Una proposta irresistible que podeu tastar del 3 al 12 d'octubre de 12:00 a 16:00 i de 19:00 a 23:00 en el seu local al carrer Sant Mori 1 d'Empuriabrava.
Restaurant Taró
El restaurant Taró, carrer Moxó 6 d'Empuriabrava, que uneix la cuina mediterrània amb l'alemanya i que incorpora alguns plats de gastronomia moderna a la seva carta, com hamburgueses en diferents versions: de vedella, de pollastre o vegetarianes i veganes elaborades de manera casolana. A més, un dels seus clàssics és l'escalopa alemanya en diverses variants. El restaurant dona una gran importància als plats casolans, en els quals posen molt d'amor i passió. Tatjana, la propietària del local, va fer tres anys de formació com a cuinera a Alemanya, abans d’emigrar, dins de l’alta gastronomia amb una estrella Michelin. "Aquesta creativitat intento transmetre-la en diferents menús, esdeveniments i també en els nostres menús de migdia", destaca Tatjana.
Enguany per a l'EmpuriaTapes podreu tastar una samosa de cua de bou amb puré de carabassa i moniato, suc de vi negre i caviar de julivert. A més, també tenen una variant per a vegetarians: samosa de verdures amb un toc asiàtic i salsa teriyaki. "Estic especialment il·lusionada de presentar enguany la nostra tapa, perquè combina un plat tradicional alemany com és la cua de bou amb altres components de la cuina índia, i tots els elements junts han d’esdevenir una aventura rodona i plena de sabor", assegura. Podeu degustar la tapa de 20:30 a 22:00 h.
Txots
Quan es tracta de sorprendre amb tapes creatives i sabors inesperats, Txots, situat al passeig Marítim, no falla mai a la cita. Enguany, a l'EmpuriaTapes 2025, el restaurant presenta el seu Deliri de milfulls de bric, trufa i poma, una proposta pensada per captivar des del primer mos. La combinació juga amb contrastos: el cruixent del bric, la intensitat de la trufa, la dolçor de la poma i del vi d’Oporto, i un toc final d’ibèric que arrodoneix l’experiència.
El resultat és una explosió gastronòmica plena de matisos, amb textures que sorprenen i sabors que s’entrellacen en perfecta harmonia. Una tapa concebuda per deixar empremta en el paladar i convertir-se en una de les grans protagonistes del concurs d’aquest any.
Amb aquest Deliri, Txots torna a demostrar que la innovació i la tradició poden anar de la mà, amb productes de qualitat i un segell creatiu que s’ha convertit en marca de la casa. Una tapa per assaborir sense presses i deixar-se endur per la sorpresa.
