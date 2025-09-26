Gastronomia
Una vintena de xefs Michelin cuinen a foc lent un homenatge a Joan Roca en el documental 'Uno de los nuestros' presentat al Festival de Sant Sebastià
La cinta és un recorregut gastronòmic i sentimental pel llegat del xef gironí, aprofundint en la dimensió més humana
Violeta Gumà Jaume
El xef Dani García, acompanyat d'una vintena de cuiners que sumen 70 estrelles Michelin, orquestren un homenatge a Joan Roca en el documental Uno de los nuestros, que s'ha presentat a la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià. La cinta és un recorregut gastronòmic i sentimental pel llegat del xef gironí, que aprofundeix en la seva dimensió més humana. Una oda a allò "senzill", però "sublim", segons explica en una entrevista amb l'ACN el xef Dani García, impulsor del projecte. El cuiner andalús valor la "grandesa professional i personal" del copropietari d' El Celler de Can Roca: "El Joan Roca és pausat, però contundent. La seva cuina aparentment senzilla s'impregna també d'aquesta personalitat", precisa.
D'un barri obrer de Girona fins a esdevenir el millor restaurant del món. Molt s'ha explicat ja de la trajectòria d'El Celler de Can Roca, però, paradoxalment, no hi havia encara cap cinta que se centrés en el xef del restaurant, artífex i motor d'una revolució gastronòmica a escala internacional.
D'aquesta premissa neix el llargmetratge impulsat per Dani García, que sentia que tenia un "deute" amb Joan Roca, un xef que va ajudar-lo en un moment clau de la seva trajectòria professional. "Són gestos que no s'obliden i volíem fer-li l'homenatge pendent", expressa el xef.
La narració deambula entre records familiars i receptes de l'avantguarda creativa, acompanyats pels elogis d'una vintena de professionals de la restauració, que dibuixen el camí traçat per un restaurant local fins a esdevenir El Celler de Can Roca, un referent global. El documental, però, és per sobre de tot un retrat de la figura de Joan Roca. En aquest sentit, la cinta busca donar a conèixer més enllà del sector gastronòmic la humanitat de Joan Roca "com a persona".
Una personalitat propera i senzilla
Precisament la manera de ser propera i senzilla és la clau, segons el codirector de la cinta 'Uno de los nuestros', Jorge Fernandez Mayoral, per aconseguir els objectius que es marca el xef català. "No vol només fer el millor plat, sinó que vol fer-ho amb humanitat", descriu. El documental busca, precisament, "moure's per la seva personalitat a través de les vivències", expressa.
Segons Virginia Jönas Urigüen, també codirectora de la cinta, la idea era oferir a la cara visible dels fogons d'El Celler un "projecte audiovisual que transcendís" més enllà de la gastronomia. I fer-ho, de manera divulgativa, a partir d'una història "rellevant" i que pogués interessar a persones que no fossin especialistes.
