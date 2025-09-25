Gastronomia
La Ruta de Tapes de Castelló d'Empúries i Empuriabrava estrena una nova aplicació
L'EmpuriaTapes 2025 que se celebrarà del 3 al 12 d’octubre i comptarà amb 40 establiments
L’EmpuriaTapes 2025, que se celebrarà del 3 al 12 d’octubre i comptarà amb 40 establiments de Castelló d’Empúries i Empuriabrava estrena una aplicació oficial. La plataforma consta d'un mapa de la ruta, la fitxa de cada tapa amb filtres per tipologia i al·lèrgens, i l'opció de votar la tapa preferida. El preu és de 3,5 euros i inclou la tapa i beguda.
Com en edicions anteriors els restaurants participants opten a ser premiats, hi ha un premi del jurat i un del públic. Amb categories que reconeixen la qualitat del producte i la creativitat culinària. Per a totes aquelles persones que votin la millor tapa a través de l'app entraran en un sorteig on poden guanyar diversos premis.
L'esdeveniment es va presentar el 24 de setembre en un acte on van estar presents els ens que organitzen l'esdeveniment. L'alcaldessa del municipi, Anna Massot, va subratllar “el paper de l’EmpuriaTapes com a aparador gastronòmic i com a motor de dinamització econòmica i comercial del municipi”. També va destacar que “la nova app millora l’experiència del públic, ajudant en la tria de les tapes que es vulguin degustar i mostrant els al·lèrgens o intoleràncies; a més, ens aporta dades per continuar prenent decisions amb criteri”. Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, va remarcar que la ruta “connecta Castelló d’Empúries i Empuriabrava, assegurant activitat als principals eixos”.
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- Transgourmet: una història nascuda a l
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Casa devant del mar a Cadaqués