Gastronomia

La Ruta de Tapes de Castelló d'Empúries i Empuriabrava estrena una nova aplicació

L'EmpuriaTapes 2025 que se celebrarà del 3 al 12 d’octubre i comptarà amb 40 establiments

Presentació de l'EmpuriaTapes 2025.

Presentació de l'EmpuriaTapes 2025. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Castelló d'Empúries

L’EmpuriaTapes 2025, que se celebrarà del 3 al 12 d’octubre i comptarà amb 40 establiments de Castelló d’Empúries i Empuriabrava estrena una aplicació oficial. La plataforma consta d'un mapa de la ruta, la fitxa de cada tapa amb filtres per tipologia i al·lèrgens, i l'opció de votar la tapa preferida. El preu és de 3,5 euros i inclou la tapa i beguda.

Com en edicions anteriors els restaurants participants opten a ser premiats, hi ha un premi del jurat i un del públic. Amb categories que reconeixen la qualitat del producte i la creativitat culinària. Per a totes aquelles persones que votin la millor tapa a través de l'app entraran en un sorteig on poden guanyar diversos premis.

L'esdeveniment es va presentar el 24 de setembre en un acte on van estar presents els ens que organitzen l'esdeveniment. L'alcaldessa del municipi, Anna Massot, va subratllar “el paper de l’EmpuriaTapes com a aparador gastronòmic i com a motor de dinamització econòmica i comercial del municipi”. També va destacar que “la nova app millora l’experiència del públic, ajudant en la tria de les tapes que es vulguin degustar i mostrant els al·lèrgens o intoleràncies; a més, ens aporta dades per continuar prenent decisions amb criteri”. Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, va remarcar que la ruta “connecta Castelló d’Empúries i Empuriabrava, assegurant activitat als principals eixos”.

