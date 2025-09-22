Gastronomia
Recepta: així fan un flam de torró Jordi Roca i els seus nebots Marc i Martí
Els cuiners van publicar a l'abril La nevera mig plena (Planeta Gastro), que recull divertides receptes d’aprofitament
De vegades és difícil calcular les mesures exactes i acabem malbaratant menjar que podria haver estat perfectament aprofitat. De fet, de mitjana un terç dels aliments que es cuinen cada dia al món acaben a les escombraries. Però hi ha remei i no cal llençar res. Ho demostra el receptari La nevera mig plena (Planeta Gastro).
En aquest llibre es descobreix amb Jordi Roca i els seus nebots Marc i Martí una nova manera de cuinar, però sobretot d’aprofitar i gaudir. Són plats creatius i senzills amb ingredients sorprenents. Com aquest flam de torró tou que reaprofita el torró que sempre acaba sobrant, tant per Nadal com més enllà de les festes assenyalades. Amb aquesta recepta s’aconsegueix un flam suau i cremós amb tot el sabor del torró.
Ingredients
- C/n de sucre
- 300 g de nata
- 200 ml de llet
- 140 g de torró tou
- 200 g de rovell
Preparació
- Posar un cassó al foc i escalfar-lo, afegir el sucre i fer un caramel daurat. Retirar l’olla del foc i abocar una capa fina de caramel a la base de cada flamera. Reservar-les.
- En una olla, escalfar la nata, la llet i el torró fins que aquest últim es dissolgui. Incorporar els rovells, remenar bé i retirar l’escuma que es formi a la superfície.
- Abocar la mescla a les flameres amb el caramel daurat completament fred. Coure els flams al forn al vapor a 85 °C durant 45 minuts.
- Deixar refredar, girar el flam sobre un plat i donar-li un cop sec per desemmotllar-lo. Retirar la flamera i servir el flam amb una mica de nata per assaborir-lo encara més.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira