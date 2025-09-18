Guardó
La responsable del bar de vins dels germans Roca guanya el Premi Nacional a la Millor Sommelier
Després de vuit anys al Celler de Can Roca, l'estiu de 2024 Audrey Doré es va fer càrrec del bar Vii
El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia reconeix la seva "professionalitat, trajectòria i profund coneixement del món del vi"
Audrey Doré, responsable del bar de vins Vii que els germans Roca tenen a la plaça del Vi de Girona, ha estat guardonada amb el Premi Nacional a la Millor Sommelier 2025, guardó que concedeix la Reial Acadèmia de Gastronomia (RAG) per reconèixer el professional de sumilleria que hagi desenvolupat la tasca més destacada en un restaurant ubicat a Espanya en l'últim any.
El jurat, reunit dimarts sota la presidència de la Premi Nacional de Gastronomia Gemma Vela, ha reconegut la seva "professionalitat, trajectòria i profund coneixement del món del vi", i ha destacat que la guardonada "ha demostrat, demostra i continuarà demostrant una gran passió, tocant tota mena de referències, des de grans cellers a petits productors, als quals connecta amb el client".
Doré va treballar durant vuit anys al Celler de Can Roca, l'únic restaurant gironí amb tres estrelles Michelin, i l'estiu del 2024 es va traslladar a Vii, el bar de "vins i platets" que els Roca van posar en marxa al centre de la ciutat de Girona, segons resumia en un comunicat de premsa la RAG. A més, recordava que va ser la primera dona a obtenir el reconeixement com a Millor Sommelier de Catalunya, el 2017, guardó que va rebre novament el 2019.
"En sortir d'un 3 estrelles per portar un bar de vins no t'esperes aquest reconeixement, així que estic encara més agraïda que es doni visibilitat al servei quotidià, al del bar on els clients se senten com a casa", assegurava Audrey Doré després de conèixer la decisió del jurat, segons destaca el comunicat de premsa.
A més de Gemma Vela, el jurat estava format pels també Premis Nacionals Raúl Miguel Revilla, Andrés Conde Laya i Custodio Zamarra, els acadèmics Paz Ivisón, Xandra Falcó i Juan Manuel Bellver, així com per Luis Suárez de Lezo i Miguel Loya, president i secretari general de la RAG.
La gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2025 se celebrarà el 20 d'octubre a Granada, per primera vegada fora de Madrid, per tal de "celebrar les identitats locals".
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados