Vins
Així és el nou vi negre de l'Empordà creat a vuit mans
També us recomanem dos vins de nova collita elaborats a l'Anoia i a la Terra Alta
Ferran Imedio
El panorama vinícola de Catalunya és d’allò més interessant (per molt que l’atenció mediàtica solgui desviar-se cap als “riojas” i “riberas”). Aquí en tens la prova: tres nous vins negres que han aparegut els darrers mesos i que prometen glops deliciosos que ens transportaran a les terres de l’Empordà, l’Anoia i la Terra Alta.
Empordà | Clos Amae (Terra Remota)
Un vi elaborat a vuit mans perquè és la creació dels quatre membres de la família Bournazeau: Adèle, Marc, Adrien i Emma. Amb el confinament per la pandèmia, Emma i Marc Bournazeau, propietaris de Terra Remota (DO Empordà), es van quedar amb els seus fills, Adrien i Adèle, a la casa que s’aixeca al costat del celler. Durant aquells dies van dissenyar l’assemblatge que donaria lloc a aquest vi amb un cupatge que representava allò que tenien en comú: el gust compartit. Per això es diu Amae, ja que correspon a les inicials dels seus noms.
En la seva anyada 2019, s’ha elaborat amb tempranillo, garnatxa negra i syrah cultivades de manera ecològica. El tempranillo va romandre en botes de roure durant 18 mesos i les altres dues varietats, en dipòsits d’acer inoxidable. En tastar-lo, hi apareixen la cirera, la grosella negra, el gerd; les violetes amb notes de pebre; un toc de vainilla... Destaca per la seva viva intensitat, que manté l’elegància i una delicadesa que s’aprecia en boca. Té un final molt llaminer. Acompanya bé un formatge brie madurat, una espatlla de xai, un fuet... Només se n’han elaborat 6.000 ampolles, l’etiqueta de les quals reprodueix la casa familiar dels Bournazeau, on van passar aquells dies de confinament. 30 €.
Anoia | Garnatxa Peluda (Pla de Morei)
Pla de Morei ha llançat una gamma de vins anomenada Rel que mira cap a la seva història vitivinícola i recupera les varietats del territori on es troba, la comarca de l’Anoia. Són dos monovarietals de vinyes pròpies: un elaborat amb mandó (rosat) i un altre amb garnatxa peluda (negre). Aquest últim és la màxima expressió del terrer calcari del celler. De color viu, aporta notes de fruita vermella en boca i un postgust llarg. Un vi elegant, equilibrat i molt mediterrani. A taula resulta versàtil, ja que marida bé amb amanides, arrossos, pastes, carns a la brasa... Només se n’han produït 2.300 ampolles. 15 €.
Terra Alta | Solista Garnatxa Negra (Bielsa Ruano Vins)
Bielsa Ruano Vins estrena una gamma de vins prèmium anomenada Solista, una col·lecció de sis monovarietals de vinyes pròpies que representa el somni fet realitat de la família vitivinícola de posar en valor el seu patrimoni a la Terra Alta. S’elaboren amb quatre varietats típiques de la zona: garnatxa blanca, garnatxa negra, morenillo i carinyena. Amb elles, i mitjançant diferents estils de vinificació, ofereixen sis referències: Garnatxa Blanca, Morenillo Blanc de Negre, Garnatxa Blanca Brisat, Morenillo, Carinyena i Garnatxa Negra.
Aquest últim ha passat 12 mesos en bota de roure francès amb les seves mares. De color vermell molt intens, similar al de les cireres madures, té aromes de fruites vermelles i regalèssia, amb notes de roure molt ben integrades i espècies com la vainilla. En boca, el seu pas és voluminós i molt untuós, amb un postgust molt llarg. Destaca la seva bona estructura, que denota que és un vi amb molta complexitat gràcies al llarg pas per bota. 25 €.
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados