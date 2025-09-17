Gastronomia
El restaurant Carles Antoner de Lladó i l'Escola d'Hostaleria de Figueres oferiran menús sorpresa de cuina de reaprofitament
Participen en la campanya "Aprofitem els aliments", contra el mallbaratament alimentari, i n'hi ha que ja han esgotat les places disponibles
El restaurant Carles Antoner de Lladó i l'Escola d'Hostaleria de Figueres oferiran aquest mes d’octubre menús sorpresa de cuina de reaprofitament, en una iniciativa que forma part de la campanya Aprofitem els aliments, destinada a lluitar contra el malbaratament alimentari. Cada establiment elaborarà aquest àpat un únic dia (les dates concretes es poden consultar a gastrorecup.cat, i en alguns casos les places ja estan exhaurides), amb aliments cedits per diferents empreses col·laboradores que, tot i estar en bon estat per al consum, han estat descartats per motius estètics o per excés de producció.
A les comarques gironines, a banda del restaurant Carles Antoner de Lladó, també hi participen: Can Roca d’Esponellà, Can Xapes de Cornellà del Terri (un dels que ja ha esgotat les places), Hostal dels Ossos d’Olot, Casamar de Llafranc, S’ha Acabat el Bròquil de Campdevànol, Fonda Xesc de Gombrèn (l’únic del llistat amb estrella Michelin), Ditifet de Girona, El Brot de Vilavenut, El Rebost de Can Moragues de Riudarenes i Quinze Ous Restaurant de les Preses (també amb places exhaurides). Pel que fa a les escoles d’hostaleria, a més de la de Figueres, hi prenen part les de Girona i Lloret de Mar. En tots els casos, els menús s’oferiran a preus assequibles, d’entre 15 i 20 euros.
En el conjunt de Catalunya són una seixantena els restaurants que participaran en la iniciativa Gastrorecup d'àpats de cuina de reaprofitament, una de les que formen part de la quarta edició de la campanya "Aprofitem els aliments", presentada aquest dilluns al Palau Robert de Barcelona en un acte presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. La campanya, que arrenca a finals de setembre i s'allargarà durant tot l'octubre, persegueix "conscienciar la ciutadania de la importància de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments", segons els organitzadors. "Cada petit gest individual per aprofitar millor el que mengem i evitar que es llencin aliments en bon estat genera un impacte positiu tant a escala local com global", assegurava Ordeig.
Gran Dinar i Marató d'Espigolades
A banda dels àpats Gastrorecup, altres accions que formen part de la iniciativa són la Marató d'Espigolades i el Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari, que aquest any es farà a Vic el 5 d'octubre i que oferirà un àpat gratuït per a més de 400 persones preparat amb aliments recuperats però en perfecte estat per al consum. Els xefs que l'elaboraran, en una cuina oberta que s’instal·larà a la plaça del Carbó, seran del col·lectiu Osona Cuina.
El dia abans, 4 d'octubre, la Marató d'Espigolades portarà aquesta activitat de manera simultània a diferents localitzacions de Catalunya (a les comarques gironines encara estan per determinar). La Marató persegueix, segons els seus responsables, "donar impuls i visibilitat a l’activitat d’espigolar, que a poc a poc es va consolidant al nostre país" i que consisteix a "recollir fruites i verdures dels camps que han estat descartades del circuit comercial, però que encara són perfectes per al consum", sempre amb el permís dels pagesos. En la Marató de l'any passat es van recuperar 12.128 quilos d'aliments, segons xifres de la Generalitat.
Altres dades proporcionades per Agricultura indiquen que actualment es malbaraten de mitjana 21,56 kg/any per habitant a Catalunya (tenint en compte només el malbaratament a les llars), la qual cosa representa una despesa de 902,85 milions d’euros en aliments.
Reconeixement a Lluc Quintana
Durant la presentació de l'edició d'aquest any d'"Aprofitem els aliments" es va fer un reconeixement als restauradors que impulsen el moviment Gastrorecup i, especialment, a aquells que des de fa quatre anys en són participants actius i promotors principals, entre els quals Lluc Quintana, de Can Xapes de Cornellà del Terri, a més d'Ada Parellada, Albert Marimon i Albert Guzmán.
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
- Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu