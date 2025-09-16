El restaurant Mas Pla de Borrassà reobre amb nova direcció
Teresa Alanoca i Danny Tejaya han agafat les regnes d’aquest local que ofereix cuina tradicional catalana
Un nou punt de referència gastronòmica a l’Empordà, combinant el producte de qualitat i un entorn acollidor
Borrassà compta amb la reobertura d’un establiment que aposta per la cuina tradicional catalana: el restaurant Mas Pla, recentment inaugurat sota la direcció de Teresa Alanoca i Danny Tejaya. El local ofereix una proposta gastronòmica basada en productes de proximitat i destaca per la qualitat de les seves carns a la brasa, un dels principals atractius de la carta. El restaurant prepara carns seleccionades amb cura, respectant els sabors autèntics i la textura perfecta.
Mas Pla presenta un menú al migdia de dilluns a divendres de 17 euros que varia en funció de la temporada, amb l’objectiu d’adaptar-se a la disponibilitat d’ingredients frescos i garantir una experiència culinària equilibrada i de qualitat.
La seva oferta gastronòmica inclou plats tradicionals de la cuina catalana elaborats amb productes locals, reforçant així el compromís amb el territori i els productors de la zona. Aquesta filosofia la reflecteixen també a la seva carta, que es pot degustar als caps de setmana.
El restaurant disposa d’una terrassa exterior i una terrassa interior, actualment en procés de remodelació, amb la intenció de millorar el confort dels clients i ampliar les opcions d’espai per a àpats i trobades. A més, disposa d’un menjador ampli i funcional amb una decoració rústica que fa que el comensals se sentin com a casa.
Punt de trobada
Amb aquesta proposta, Mas Pla es presenta com un nou punt de referència gastronòmica a l’Empordà, combinant tradició, producte de qualitat i un entorn acollidor per als amants de la cuina de brasa i els sabors de proximitat. De dilluns a dijous obren fins les 17:00 h. I els divendres, dissabtes i diumenges fan torn de mig dia i també de nit. El local està ubicat al carrer Sant Antoni 13 de Borrassà. Podeu reservar trucant al 872 269 663. La seva web és www.restaurantmaspla.com.
