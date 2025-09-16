Un homenatge a l'art del fumat amb productes icònics i vins que eleven qualsevol ocasió
Finca La Barca llança a Casa Gourmet un pack valorat en 75 € disponible per només 39. Una proposta per a gaudir d'un sopar o moderi gurmet amb diverses persones a un preu irrepetible
Maria José Cayuela
Descobrir Finca La Barca és entrar en l'univers del fumat com a art. Des dels seus camps a la comarca de La Vera, on la llenya d'alzina i la tradició familiar marquen el pols del temps, neix una filosofia gastronòmica que avui conquista paladars al mig món. Ara, la firma llança a Casa Gourmet la seva selecció més temptadora: un pack que reuneix delícies emblemàtiques i novetats sorprenents, acompanyat per dos vins de caràcter. Una sopa gurmet completa amb un valor real de 75 euros, disponible per només 39 euros.
La proposta és un autèntic recorregut de textures, aromes i contrastos. Arrenca amb l'oli d'oliva verge extra fumat, elaborat amb arbequina i sotmès a un procés de fumat de més de quinze dies amb llenya d'alzina. Numerat i lacrat, és ja una icona de la casa i una de les peces més desitjades pels amants del gurmet.
Ho acompanyen joies com els boletus edulis en AOVE, ferms i aromàtics, ideals per a enriquir arrossos o canapès; el paté de boletus i tòfona, de textura cremosa i sabor intens; i la crema de formatge de cabra amb escates de pebrot fumat, que sorprèn pel seu equilibri entre suavitat i caràcter.
Pans que expliquen una història
Per a donar suport a aquests sabors, la selecció incorpora les regañás artesanals amb AOVE i els grisines tradicionals, cruixents i delicats, així com les fulles de pa Obando, un complement perfecte per als qui busquen un toc més fi i sofisticat en l'aperitiu.
A aquesta simfonia de matisos se suma la salsa picant fumada La Chinata, elaborada amb pebrots de La Vora, que aporta frescor, color i un picant elegant. I per al contrapunt dolç, la melmelada de cireres picotes del Jerte, elaborada amb fruita recol·lectada a mà, que eleva tant un desdejuni com una taula de formatges.
Vins que eleven l'experiència
Cap sopa gourmet estaria completa sense vins singulars. L'Heredad de Peñalosa Roble 2022 de Bodegas Pascual, monovarietal d'ull de llebre amb DO Ribera del Duero, es presenta amb un vermell robí brillant i aromes fruiteres ben integrats amb la fusta. En boca, és franc i amb tanins madurs, perfecte per a carns a la graella o guisats suaus.
El fermall el posa el Territ Brut Nature Reserva 2021, cava del Penedès del celler U MES U, elaborat amb xarel·l'ecològic. Les seves notes de brioix, avellana i fruita de pinyol, al costat d'una boca fresca i cremosa després de més de 24 mesos de criança, ho converteixen en un espumós complex i honest, ideal per a risottos, peixos grassos o foie.
Finca La Barca: tradició i modernitat
Aquesta selecció és molt més que un conjunt de productes: és l'expressió d'una història familiar que ha elevat el fumat a símbol d'identitat. Des que Florentino Oliva fundés La Chinata, fins a l'actual tercera generació, la marca ha sabut conservar l'ànima de l'artesanal sense renunciar a la innovació i a la projecció internacional.
Avui, Finca La Barca s'ha consolidat com a referent de l'alta gastronomia espanyola. Els seus olis, salses i condiments són la prova que l'excel·lència neix del territori, la paciència i el respecte al producte.
Un luxe accessible
Per tot això, aquesta nova selecció gurmet és una oportunitat única per a regalar, compartir o gaudir a casa. Una experiència completa que reuneix el millor del rebost extremeny i el caràcter de dos vins singulars per tan sols 39 euros.
En temps de pressa, Finca La Barca ens recorda que els sabors autèntics requereixen foc lent, tradició i ànima. I que portar-los a la taula és, al cap i a la fi, una manera de celebrar la vida.
