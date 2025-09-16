elBulli
Ferran Adrià: “Ara soc una persona que no té cap sou ni gairebé ingressos”
Lluny de l’opulència que molts associen amb els grans xefs, l'antic cuiner del Bulli Adrià descriu la seva vida com a absolutament norma
L’any 2011, Ferran Adrià va prendre una de les decisions més sorprenents del món gastronòmic: tancar elBulli, el restaurant situat a la Cala Montjoi de Roses que havia revolucionat la cuina mundial de de l'Alt Empordà. Una dècada més tard, aquell espai és avui elBulliFoundation, un projecte dedicat a preservar el llegat de la innovació culinària i alhora repensar el futur de la gastronomia.
Declaracions íntimes al podcast d’Uri Sabat
En una entrevista recent al podcast d’Uri Sabat, Ferran Adrià va sorprendre amb una confessió molt personal: “Ara soc una persona que no té cap sou i que gairebé no té ingressos”. El cuiner va recordar com va viure el seu camí fins a convertir-se en un referent mundial i els sacrificis que hi havia darrere de l’èxit.
“Vaig treballar com un boig durant 25 anys amb el meu soci, 16 hores cada dia i 330 dies a l’any”, explica Adrià, tot subratllant la intensitat i exigència que marcaven el ritme d’elBulli. De fet, revela que ja als 35 anys havia pres una decisió vital: “Vaig decidir que als 50 em volia retirar, no volia que els diners fossin el motor de la meva vida. Però vaig comprendre que sense diners no tens les necessitats cobertes.”
El xef català també va voler recalcar els seus orígens i la importància de la família en la seva trajectòria: “Soc fill d’una família treballadora, tinc un germà que és l’Albert Adrià, un crack mundial que va fer elBulli amb mi”, va dir amb orgull.
Una vida senzilla després de la revolució gastronòmica
Tot i haver estat al capdavant del restaurant més influent del món, Ferran Adrià assegura que la seva vida actual és absolutament normal. “Em cuido molt i m’agraden molt els restaurants”, explica, tot deixant clar que continua sent un apassionat de la gastronomia.
Lluny dels luxes que sovint s’associen als grans xefs, el cuiner admet que no té grans possessions materials. “No tinc cotxe, la meva dona m’obliga a comprar roba cada dos o tres anys”, confessa amb humor, retratant una quotidianitat sorprenentment senzilla.
Treball, esforç i èxit: la seva filosofia
El missatge que Adrià transmet continua sent tan contundent com sempre: darrere de l’èxit només hi ha hores i dedicació. “Jo no conec ningú que hagi arribat lluny treballant i sense dedicar-hi moltes hores”, afirma, convençut que la disciplina i el compromís són la clau de qualsevol trajectòria d’èxit.
Aquest pensament resumeix la seva manera d’entendre no només la cuina, sinó la vida: una combinació de passió, sacrifici i constància que li ha permès transformar la gastronomia i deixar un llegat únic.
ElBulli, un referent etern
Tot i no dirigir un restaurant, Ferran Adrià continua sent un símbol mundial de la cuina d’avantguarda. El seu llegat es manté viu gràcies a elBulliFoundation i a l’impacte que el seu treball va deixar en generacions de cuiners d’arreu del món. La seva trajectòria és també una reflexió sobre com la passió, l’esforç i la innovació poden marcar una vida i una professió.
