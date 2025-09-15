Tardor
L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
A finals d’agost zones del Pirineu i les comarques centrals ja es trobaven en plena fase de producció, fet que contrasta amb la tendència dels darrers anys
Xavi Moraleda
A diferència dels darrers anys, aquesta temporada de bolets ha començat en dates primerenques, similars a les que se solia iniciar una dècada enrere, fet que pronostica una bona campanya. Des de finals d’agost i durant el principi d’aquest setembre zones del Pirineu, Prepirineu i les comarques centrals ja estan en plena producció. Experts asseguren que gràcies a les precipitacions d’aquest any, a finals de la primavera i durant l’estiu ja es podien trobar bones quantitats de ceps, rossinyols i rovellons, un fenomen excepcional tenint en compte les campanyes dels darrers anys. Les abundants pluges, a més, han fet avançar la fructificació de pinetells i apagallums a la regió.
"Durant les darreres setmanes ja està havent-hi bones produccions i, si fem cas a les previsions meteorològiques, aquesta tardor i hivern seran plujosos. Tot apunta que serà una bona campanya", comparteix Juan Martínez de Aragón, investigador i especialista en micologia i truficultura del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona. Malgrat això, adverteix que una possible pujada de les temperatures els pròxims mesos podria trencar aquesta tendència.
"Es preveuen anomalies positives pel que fa a les temperatures, les quals podrien beneficiar o perjudicar la producció de bolets". Com explica l’expert, si fa més calor els entorns forestals tindran menys aigua disponible per a les plantes i bolets a causa de l’evapotranspiració; factor que pot resultar negatiu pel seu creixement. Tot i això, aquesta pujada tèrmica també pot contribuir a allargar més la temporada de bolets, de manera que caldrà estar atents a factors externs com les gelades o la intensitat dels vents per esbrinar els seus efectes, com explica.
Una de les grans particularitats d’aquesta temporada és el creixement anticipat d’espècies com els camagrocs, la qual Martínez considera "atípica". Aquests solen créixer quan hi ha pluges abundants, com detalla, i enguany han caigut abans del que era habitual darrerament, fet que els ha fet fructificar abans. A banda, afegeix que durant aquests dies el pinetell i el rovelló estan començant a créixer amb major mesura.
Com també va succeir la temporada passada, els alts nivells d’humitat estan causant que molts bolets estiguin corcats, ja que aquest factor afavoreix al fet que els insectes tinguin més activitat. La lluna plena també contribueix a corcar-los. Aquestes nits acostumen a ser més lluminoses, com detalla l’expert, motiu que també fa incrementar l’activitat dels éssers que habiten els entorns forestals.
Un futur amb menys bolets
Tot i venir d’un context de sequera, la de l’any passat va ser una molt bona temporada, com valora Martínez, i la d’enguany es preveu que segueixi la mateixa línia. De cara al futur, però, l’expert alerta que els patrons de pluges intermitents combinats amb contextos de sequera podrien fer reduir la producció anual fins al 20%, especialment en zones que no estan acostumades a aquests canvis tan extrems, com ara el Pirineu.
