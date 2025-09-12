Gastronomia
Així són els cinc gelats inspirats en videojocs que Jordi Roca ha creat per al 30è aniversari de PlayStation
Les creacions es podran degustar al llarg del mes de setembre a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona per un preu de 7 euros
PlayStation compleix tres dècades i ho fa d’una manera tan inesperada com deliciosa: transformant els seus videojocs en gelats d’autor. La companyia s’ha unit al xef tres estrelles Michelin i ànima creativa de Rocambolesc, Jordi Roca, per donar vida a una col·lecció única de cinc gelats inspirats en alguns dels títols més emblemàtics de la seva història.
Creativitat gastronòmica i univers gamer
El resultat d’aquesta col·laboració combina el llegat cultural de PlayStation amb la creativitat d’un dels cuiners més influents del panorama internacional. “PlayStation forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. A Rocambolesc hem traslladat aquesta emoció al terreny dels sabors, jugant amb ingredients, colors i textures que desperten records en nosaltres”, explica Jordi Roca sobre el procés creatiu.
Amb aquesta iniciativa, presentada l’11 de setembre a les oficines de PlayStation a Madrid, l’empresa vol anar més enllà de la pantalla i oferir una experiència sensorial que uneixi entreteniment i gastronomia de vanguarda.
Els cinc gelats inspirats en videojocs
Les creacions, que es podran degustar al llarg del mes de setembre a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona per un preu de 7 euros, són les següents:
- Polo Botons de PlayStation: el mític comandament pren vida en forma de gelat sobre una base de iogurt. Cada botó és un sabor: triangle verd de menta, cercle vermell de maduixa, creu blava de llet amb espirulina i quadrat rosa de maduixa amb rosa.
- Polo The Last of Us: gelat de llet amb galeta, un homenatge al joc i al seu inquietant origen de l’epidèmia.
- Polo Astro Bot: gelat d’aigua amb plàtan, nabius i coco, pensat per a tots els públics. A dins s’hi amaga una moneda de xocolata que recorda les que troben els jugadors.
- Polo Ghost of Yōtei: gelat d’aigua amb litxi i licor de sake que evoca els paisatges i la tradició japonesa del videojoc, que estrena seqüela independent el 2 d’octubre.
- Soft Gran Turismo: un gelat cremós servit al moment amb sèsam negre, fruita de la passió, cotó de sucre i carambines. Es completa amb una galeta en forma de roda i el logotip de PlayStation en xocolata.
Una col·laboració amb estrella
Aquesta no és la primera vegada que PlayStation i Jordi Roca uneixen forces. El passat abril, el xef va sorprendre amb una Mona de Pasqua en forma del comandament de PlayStation 5 fet de xocolata, una creació que es va viralitzar a les xarxes socials.
