Innovació gastronòmica
El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència amb ulleres de realitat mixta
'Viatge màgic a través del cacau' és la "traca final" a les postres al menú del restaurant
Marina López
El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència innovadora amb ulleres de realitat mixta. Jordi Roca ha detallat que 'Viatge màgic a través del cacau' és la "traca final" a les postres al menú del restaurant des del passat octubre i ara es plantegen portar l'experiència als visitants de Casa Cacau. La proposta, creada en col·laboració amb la Fundació Mobile World Congress i l'estudi tecnològic Futura XR, utilitza les darreres innovacions tecnològiques per submergir els comensals en una història de realitat augmentada i realitat virtual durant la qual tota la taula interactua i participa en la història que va "al cor" del cacau a través d'un bombó de xocolata, guaiaba i guanàbana.
Jordi Roca ha definit 'Viatge màgic a través del cacau' com una "experiència mística". A través de les ulleres de realitat mixta, la proposta dura cinc minuts i combina realitat augmentada i realitat virtual. En una primera part, els comensals, ja amb les ulleres posades, es converteixen en deïtats venerades per uns avatars.
Aleshores, arriba el moment de tastar el bombó, de xocolata, guaiaba i guanàbana. A partir d'aquí, la sala desapareix i els avatars agafen el comensal de la mà per fer un viatge en el temps. El voltant d'una foguera, formes i la música traslladen a l'origen del cacau mentre el bombó es desfà a la boca.
I tot això, mentre continua la interacció amb els comensals de la taula. De fet, el director creatiu de Futura XR, Adrián Ruiz del Cerro, ha explicat que un dels reptes principals a l'hora de dissenyar la proposta ha estat aquest perquè, a diferència d'altres experiències, aquí no és la persona qui es mou a través d'una sala estàtica, sinó que la sala, la taula i el nombre de comensals no és mai el mateix.
La proposta, creada en col·laboració amb la Fundació Mobile World Congress i l'estudi tecnològic Futura XR, ja fa gairebé un any que camina i que la poden viure els comensals al Celler de Can Roca. De fet, és la "traca final" del menú. Ara, segons ha detallat Jordi Roca, es plantegen fer-lo arribar als visitants de l'obrador de Casa Cacao amb la idea que pugui ser una realitat abans que acabi l'any.
Roca també ha assenyalat que un dels punts que més el sedueix d'aquesta proposta és que és purament vivencial. Els comensals només la poden viure en primera persona creant comunitat amb la resta de la taula i, després, narrar-la tornant a fer servir el boca-orella d'abans. No es pot fotografiar, ni fer-ne vídeos per difondre'ls a través de les xarxes socials.
