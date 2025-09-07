Gastronomia
La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
Els joves impulsors de Sa Tuna Gin preveuen produir-ne unes 7.000 ampolles i facturar 200.000 euros aquest any
Paula Clemente
Diu que va ser un rampell "potser una mica de poble", però, en realitat, feia temps que la idea es coïa. Es refereix al moment que va verbalitzar davant els seus amics que estaria bé produir la seva pròpia ginebra. Tant de debò ho deia, que va acabar dedicant el seu treball de recerca a plantejar el model de negoci d’una ginebra que destaqués per "capturar l’essència" de la Costa Brava, on vivia Ferran Monfort, l’emprenedor que va tenir l’ocurrència. La qüestió és que Sa Tuna Gin, el resultat de tot allò, es ven avui a 80 botigues -incloent-hi 40 supermercats Bonpreu- i se serveix a més de 250 restaurants, entre els quals El Celler de Can Roca.
Monfort i els seus dos socis, David Rio i Arnau Viusà, havien treballat molts estius en restaurants de categoria de la Costa Brava. Allà, segons explica aquest jove de 21 anys ara convertit en conseller delegat de Sa Tuna, van aprendre molt de vi i van constatar que el gintònic era el combinat de referència. "Allà se’ns va començar a generar curiositat per la ginebra, i, quan cobràvem, anàvem a la botiga a comprar i tastar les que més demanaven els clients, per entendre què les feia especials", explica abans d’arribar al punt clau. "Un dia em va donar aquest rampell i els vaig dir que, amb tot el que havíem tastat, hauríem de fer la nostra".
Va escollir aquella agudesa com a motor del seu treball de recerca i va dedicar els següents sis mesos a fer experiments. "Vam comprar un alambí de 10 litres de coure, vam analitzar quines eren les ginebres que més ens inspiraven, què solien portar i com treballen, i vam mirar d’aconseguir un sabor personalitzat amb allò que més ens havia agradat", prossegueix Monfort. "Estàvem convençuts, honestament, que ens quedaríem molt lluny de les ginebres que més ens agradaven, però la primera que vam fer una mica més pública va agradar molt".
El destil·lat mira de "capturar l'essència de la Costa Brava" i ja es troba disponible en 80 establiments i 250 restaurants
Al principi només els la van donar a tastar a coneguts i familiars, però, com que treballaven encara darrere de les barres de restaurants, van començar a demanar opinió també a clients amb qui tenien una mica de confiança i sabien del seu olfacte. I la resposta va continuar sent més que bona. Van dedicar els següents dos anys, mentre estudiaven, un a Teamlabs, un altre un grau superior de màrqueting, i el tercer, comptabilitat i finances, a perfeccionar el producte i muntar-li una mínima logística al darrere.
Punt d’inflexió
"Tothom ens deia que muntar una destil·leria suposava, com a mínim, uns 50.000 euros d’inversió que no teníem", explica el cofundador de Sa Tuna Gin, portant el cas del mòdul de destil·lació com a exemple de com van esquivar aquest obstacle: en van armar un ells mateixos amb peces d’aquí i allà que els va acabar costant una quarta part del que és habitual. Van superar, malgrat tot, les proves necessàries i van obtenir tot permís elemental per fabricar. I, llavors sí, el juliol del 2023 van començar a vendre.
"El millor és que havíem escalfat molt el mercat en els dos anys anteriors", posa Monfort a sobre de la taula per justificar el que va passar a continuació: que van arribar a Mas Sorrer (un macroespai d’oci nocturn a l’Empordà) i a restaurants amb estrella Michelin com El Celler de Can Roca, que van firmar un acord amb Disbesa (el distribuïdor oficial de marques com San Miguel, Mahou, Pepsi...), que van tancar una ronda de finançament amb petits inversors independents de 250.000 euros i que aquest mateix estiu han patrocinat els festivals de Cap Roig, Nits de Barcelona i el Summerfest a la Cerdanya.
Un altre punt d’inflexió va ser que les seves ampolles comencessin a vendre’s als supermercats Bonpreu de la zona, cosa que, remarca, els va fer poder començar a arribar al públic final. "Una vegada entres en el gran consum és quan el projecte comença a agafar serietat i comença a ser més atractiu per als consumidors com per a altres clients", raona, matisant que estan en uns 80 punts de venda entre la cadena de la família Font, la cadena hiperlocal Jodofi i altres botigues especialitzades.
Quatre vegades més
En definitiva, preveuen acabar l’any havent produït 7.000 ampolles (el doble que l’any anterior) i facturant uns 200.000 euros. I, de cara a l’any que ve, estimen que superaran les 30.000 ampolles produïdes. De fet, ara que donen l’estiu gairebé per superat, el pla és prémer l’accelerador per començar a créixer per tot Catalunya i en altres punts d’Europa, especialment en aquells mercats considerats afins a la Costa Brava. "Ja tenim l’ull posat en un canvi d’instal·lacions per millorar la producció i llançar altres productes", conclou Monfort. Estan valorant mudar-se a una planta d’uns 500 metres quadrats, tornar a acudir al capital risc per finançar-se i reforçar la marca llançant productes nous que no siguin begudes alcohòliques, per exemple, articles tèxtils.
