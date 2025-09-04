Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu'

Pura Brasa guanya el concurs i s’imposa a La Tasketa del Mar i L’Italianini en el darrer episodi de la novena temporada del programa

Marc Ribas, presentador de 'Joc de cartes estiu'. / 3Cat

Gemma Pujolràs

Platja d'Aro

La Costa Brava torna a ser protagonista davant les càmeres de la televisió catalana. El darrer episodi de la novena temporada de Joc de cartes estiu, el concurs de cuina presentat pel xef Marc Ribas, ha confrontat tres restaurants de Platja d'Aro per decidir qui s'emportaria el gran premi: Pura Brasa, La Tasketa del Mar o L’Italianini. El programa, que s’ha emès aquest dimecres 3 de setembre al vespre a TV3, és l'últim dels cinc capítols temàtics de la temporada i compta amb un especial com a tancament amb els moments més destacats.

Els concursants i el presentador al restaurant Pura Brasa. / 3Cat

El restaurant Pura Brasa s'ha proclamat guanyador del concurs, amb Xavier Algar i Xavi González al capdavant durant la gravació. La braseria s’ha endut els 3.000 euros del premi i el reconeixement com a millor restaurant de Platja d’Aro, segons Joc de cartes. L’establiment disposa d’una cuina oberta que permet observar la peça clau de la seva braseria, el forn de carbó Josper, que utilitza carbó vegetal i ha inspirat cuines d’arreu del món. L’estrella de l’episodi es troba a l’avinguda S’Agaró, 83-87, i forma part d’una cadena amb vuit restaurants (set a Espanya i un a Singapur).

Més de 500 restaurants visitats

Aquest capítol s’inclou en una ruta estiuenca que ha recorregut diversos racons de Catalunya amb propostes gastronòmiques ben diferents. I és que Joc de cartes s’ha convertit en un dels concursos referents de la televisió catalana que ja suma més de 500 restaurants visitats, 4.000 hores de gravació i 25.000 quilòmetres recorreguts a la recerca dels millors fogons de Catalunya.

