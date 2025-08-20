Gastronomia
El còctel revoluciona l’estiu: de la clàssica margarita a l’innovador vodka amb gingebre
El Moscow Mule ha irromput amb força al mercat, elaborat amb vodka, refresc de gingebre, gel picat i servit tradicionalment en un gerro de coure
Els còctels continuen revolucionant l’estiu i són entre les begudes preferides a l’hora de fer un refrigeri; en aquesta temporada la tendència la marca l’innovador vodka Moscow Mule, però sense deixar de banda els clàssics com les margarites, ja consolidades entre els gustos del consumidor.
El Moscow Mule ha irromput amb força al mercat, elaborat amb vodka, refresc de gingebre, gel picat i servit tradicionalment en un gerro de coure.
Aquest vodka “està funcionant moltíssim”, així ho ha explicat a EFE el president de la Federació d’Associacions de Barmans Espanyols (FABE), Juan Carlos Muñoz, que ha fet un repàs de l’èxit que aquestes begudes tenen a l’estiu.
La Paloma
Entre les novetats, destaca La Paloma, un còctel a base de tequila, refresc d’aranja, suc de llima i sal, servit en un got alt i que “ara es demana molt”, segons el president de FABE.
No obstant això, aquesta temporada estiuenca queda lluny d’altres en què es va viure un autèntic “boom” amb la moda del Gin&Tonic, el Raf o el Cubalibre.
Per a tots els gustos
Els gustos entre els joves i els “majors de 40 anys” són molt diferents a l’hora de consumir aquestes begudes.
Els més joves “continuen apostant” pel mojito, però enguany “la immensa majoria” el demana de fruites naturals, ja sigui de maduixes, kiwi o fruita de la passió, segons Muñoz.
Passa el mateix amb els còctels sense alcohol, entre els quals el mojito sense és dels més demanats, però “funciona millor” quan és a base de fruites naturals.
Majors de 40 anys
D’altra banda, les persones de més de 40 anys no demanen còctels de maduixa natural, els seus gustos s’inclinen pels “secs, potents, alcohòlics i refrescants”.
Els turistes que arriben a Espanya també contribueixen al consum de begudes espirituoses i, com cada any, el tinto de verano i la sangria són tendència: “Per a un bar és obligatori tenir-los, perquè es demanen moltíssim”, ha comentat el president de FABE.
El “retorn” de les margarites
Però altres clàssics tampoc no fallen i, de fet, Muñoz ha explicat que la margarita ha tornat a triomfar: “Hi va haver una època, fa quatre o cinc anys, en què funcionava molt bé i va començar a vendre’s molt menys”.
No obstant això, durant aquest estiu, la gent “ha tornat a demanar margarites”, que solen ser de fruites, generalment llimona i maduixa, encara que “la clau és que siguin granissades”, ha recalcat.
Una altra beguda típica que cada cop “està creixent més” és el vermut, no sols el vermell, sinó també “blancs i rosats”, que funciona “de meravella” prenent-lo només amb una pell de taronja, d’aranja, de llima o amb una gilda.
Poc coneguts, però refrescants
A l’hora de comentar còctels menys coneguts per al consumidor, però ideals per a l’estiu, Muñoz no ha dubtat a anomenar el Naked and Famous, una beguda que porta “a parts iguals” mezcal, Aperol, Chartreuse i suc de llima.
“Potser m’equivoco, però tinc els meus dubtes que no pugui ser un dels grans a nivell internacional, pel seu gran sabor i el bé que es treballa”, ha comentat el president de FABE.
D’altra banda, trobar un còctel “sense alcohol bo, però conegut” és més complicat, ja que l’oferta “és més limitada”.
Amb gingebre
Tanmateix, aquest tipus de begudes “funcionen molt bé” quan s’elaboren amb gingebre, juntament amb cardamom, pomes verdes o api, segons Muñoz.
Tot i que els consumidors continuen apostant pel que és clàssic, és inevitable la irrupció de noves begudes refrescants, amb tocs de cítrics en general, que donen sabor a l’estiu.
