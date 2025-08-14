Gastronomia
Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: "Absolutament deliciós"
"Un gran descobriment. La qualitat del menjar, l'amabilitat del personal… no sabria dir què m'ha encantat més. Una meravella", opina un usuari de la plataforma
Neus Castellet
Molts cops, quan anem a un municipi que ens és desconegut, a l'hora de dinar o sopar no sabem quin restaurant triar. És tot un repte escollir un lloc on menjar bé. Per això, abans es preguntava a algun veí: "On puc anar a dinar/sopar per un bon preu?". Ara, però, en plena era digital, som menys comunicatius; agafem el mòbil i ho busquem a Google, a plataformes com Tripadvisor.
I si una persona és a Figueres i cerca a Tripadvisor: "Quin és el millor restaurant per menjar en aquesta ciutat?", quina resposta rep? Doncs, el restaurant 9 Suprem. I és que aquest s'ha consolidat com a millor restaurant de la capital altempordanesa. Tant els figuerencs com els visitants —que acudeixen a aquesta localitat a veure el Museu de Dalí o el Castell de Sant Ferran— s'han quedat impressionats amb el menú i l'atenció d'aquest establiment. "Un gran descobriment. La qualitat del menjar, l'amabilitat del personal… no sabria dir què m'ha encantat més. Una meravella", ha escrit un dels comensals a la plataforma. "Em va agradar tant que l'endemà vam tornar, qualitat preu està realment bé", ha afegit una altra usuària.
"No acostumo a opinar de restaurants perquè és un negoci canviant, però en aquest cas val la pena. Ningú, ningú diria que en aquesta zona de Figueres, existís un restaurant exquisit. I així és", comença una de les ressenyes. "Local sense luxes, ben decorat, no sembla el que és. Primer, un servei acurat, ràpid, atent i amb un somriure. Segon, un menjar deliciós, ben presentat i de qualitat. Tercer, un preu d'acord amb tot. Quart, una cuina i uns cuiners que es presenten al final i reben un aplaudiment pel seu bé fer. Resum, no tinc res més a dir", diu un altre usuari a Tripadvisor.
"Un menú excepcional", resumeix un altre dels seus clients a Tripadvisor. "Per temes laborals fa més de 30 anys que menjo cada dia fora de casa, per tot Catalunya. En tots aquests anys, és el millor restaurant de menú on he anat", ha relatat un comensal.
"Si esteu per Figueres us ho aconsello 100%"
Així doncs, aquest restaurant causa furor. "No està al centre, però us prometo que val la pena caminar-hi! Un menú del migdia 'superaconsellable' en un local molt ben decorat. El servei molt bo... i que dir del menjar... Molt bona, de qualitat i molt bona presentació. Si esteu per Figueres us ho aconsello 100%", es pot llegir en el comentari d'un altre usuari a Tripadvisor.
"Menú molt complet a un preu molt raonable fins i tot gosaria dir barat. Més encara si tenim en compte la qualitat dels plats, riquíssims. Hi ha plats molt curiosos que tinc ganes de tornar per tastar", assegura un comensal. "El millor restaurant de la comarca, un menú amb una cuina molt ben treballada, amb producte de molt bona qualitat i elaboració perfecta", recorda un altre.
I encara més comentaris positius. "Ha estat la nostra primera visita i per descomptat no serà l'última!!! Des que entres per la porta el tracte és exquisit. Un ambient càlid i familiar que fa que et sentis a gust a cada instant. El menjar, sense paraules!! Tot absolutament deliciós!!! Es nota el producte de qualitat i la feina ben feta a cada mos", afegeix un altre client.
