La cuina refrescant de l'Empordà de Paco Pérez

«Connectar amb la temporalitat representant la cuina tradicional catalana i basant-nos en els sabors de l’estiu». Aquesta és l’aposta que fa el xef Paco Pérez en la proposta gastronòmica d’aquest estiu del Wine Bar Celler 1923, el restaurant del Celler Perelada, situat a tocar del recinte del Castell. El cuiner gironí amb més estrelles Michelin (en té cinc, dues al Miramar de Llançà, dues a l’Enoteca de l’Hotel Arts de Barcelona i una al restaurant Arco de Gdansk, a Polònia) busca oferir una «experiència gastronòmica lleugera i resfrescant» en aquest espai que forma part de les instal·lacions per al celler dissenyades pel prestigiós estudi d’arquitectura RCR d’Olot.

Pollastre de pagès amb verdures de l’hort. / Grup Perelada

Paco Pérez s’ha basat en el producte de proximitat, procedent tant de proveïdors locals com de matèria primera de l’hort i jardí aromàtic que té el mateix Wine Bar Celler 1923, per presentar una oferta basada en «la tradició reinterpretada i l’elegància contemporània, segell del multiestrellat Paco Pérez», segons un comunicat difós pel Grup Peralada. D’aquesta manera, a la carta d’aquest estiu de l’establiment s’hi poden trobar algunes cassoles «de l’àvia», que volen remetre als sabors que es recorden de la infància, entre les quals l’arròs de pop, el «trinxat» amb mongeta perona en lloc de col, o el fricandó de rapet i el pollastre de pagès, tots dos amb verdures de l’hort. També hi ha propostes molt estiuenques com amanides, sopes fredes o la coca de tonyina en escabetx. A més d’espai per als formatges catalans que selecciona el cap de sala del restaurant Castell Perelada, Toni Gerez, per a embotits del país, i per a postres com la crema catalana, el préssec en almívar amb gelat d’ametlla o el mató amb mel.

L’equip de sala del Wine Bar Celler 1923, que dirigeix Daniel Galilea, guardonat aquest any amb el premi «Joves talents» de l’Associació de Professionals de Sala de Girona, ofereix igualment als comensals una àmplia oferta en matèria de vins, en els quals els del Celler Perelada, precisament on es troba situat el restaurant, hi tenen per descomptat un paper preponderant.

Coca de tonyina en escabetx del Wine Bar Celler 1923 de Peralada. / Grup Peralada

L’accés al restaurant Wine Bar Celler 1923 és independent de la visita a l’espectacular celler, encara que la combinació dels dos espais fa més memorable l’experiència. Està obert de dimarts a diumenge de 13 h. a 15.30 h per dinar, i de 20 h. a 22 h., per sopar.