El municipi de Catalunya “on millor es menja” és a l’Empordà, segons la 'National Geographic'

El turisme gastronòmic cada cop agafa més embranzida, i no només a l'estiu... Ja sigui tardor, hivern o primavera, són moltes les persones que els agrada viatjar i descobrir nous indrets tot gaudint del bon menjar.

Ara bé, per gaudir d'aquest bon menjar no cala anar a l'altra punta del món. De fet, segons la famosa 'National Geographic' un dels pobles on "millor es menja" d'Espanya es troba a Catalunya.

De quin poble es tracta?

El poble en qüestió es troba a la comarca de l'Alt Empordà. L'encant de les seves blanques cases de la vila i la seva costa envoltada de muntanyes atrau any rere any milers de turistes, que moltes vegades aconsegueixen fer opac el gran potencial gastronòmic que ofereix.

Efectivament, es tracta de Cadaqués, el poble de cases blanques de la Costa Brava que funciona bé a les històries d'Instagram. Fins i tot l'interior d'aquest paisatge, és perfecte per al "postureig". La publicació 'National Geographic' destaca els següents restaurants:

Compartir El restaurant Compartir, que va néixer l'abril del 2012, presenta la seva oferta gastronòmica en plats per compartir al centre de la taula. D'aquesta manera es transforma el concepte de pica-pica i es porta un pas endavant. La carta ofereix plats d'estil marcadament modern i també propostes més tradicionals, com ara els arrossos.

Martín Faixó Aquest celler familiar situat al coll de Cadaqués, dins del Parc Natural del Cap de Creus, destaca tant per la bellesa del seu terreny com per la qualitat dels seus productes. Un lloc perfecte per als amants de la degustació.

Casa Anita Casa Anita és un restaurant que defensa la tradició gastronòmica dels pobles costaners. Un local per gaudir d'un bon menú en un ambient familiar, acollidor i de qualitat.

La platja de Cadaqués. / Arxiu

Altres pobles d'Espanya

Cadaqués és tan sols un dels 18 pobles d'Espanya que 'National Geographic' ha volgut afegir a aquesta llista que combina paisatge i turisme gastronòmic. Aquestes són les altres localitats escollides: