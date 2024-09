Els millors restaurants de l'Alt Empordà

L'Alt Empordà compta amb un rebost meravellós, i per sort els restaurants de la zona saben com manejar-lo. Plats desbordants de sabor, siguin de mar o de muntanya que et fan salivar fins i tot quan els recordes temps després d'haver-te'ls cruspit. Aquí teniu alguns dels millors restaurants de l'Alt Empordà on us passarà exactament això.

Compartir (Cadaqués)

Pau Arenós escrivia això després de visitar aquest restaurant: "recomanable per als que vulguin conèixer una cuina sensible i de precisió". I afegia: "Que fugin els que tremolen davant d'enunciats com 'anxoves amb mel d'avet'". Una bona manera de resumir la feina que fan Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, el trio de Gaudir, a Compartir Cadaqués.

Plat del restaurant Compartir de Cadaqués. / Compartir

Miramar (Llançà)

Paco Pérez llueix dues estrelles Michelin per aquest restaurant que té algunes habitacions d'hotel i un obrador amb botiga anomenat aMà. El xef, que en suma dues més per Enoteca (Barcelona), treballa el producte de mar com pocs, amb la tècnica exacta per dotar cada elaboració d'un nivell impressionant. Així és Miramar.

El Molí de l'Escala (L'Escala)

Aquest és un dels restaurants aclaparadors de l'Empordà: un molí fariner del segle XVII que va il·luminar l'Escala el 1895, convertint el municipi en un avançat elèctric. Esculapi, anxoves i turbines: un resum històric. Del lloc on va néixer la llum surten avui plats lluminosos, com l'arròs sec-caldós, troballa del xef Jordi Jacas que permet millorar una icona capritxosa. El Molí de l'Escala.

Castell Peralada Restaurant (Peralada)

La seva cuina reflecteix el seu entorn més proper. L'Empordà és molt present a les creacions del xef Javi Martínez, consolidat ja al comandament de la cuina que al seu dia va dirigir el seu enyorat mestre, Xavier Sagristà. Així és Castell Peralada Restaurant.

Plat de sarsuela del Castell Peralada Restaurant. / El Periódico

Celler 1923 (Peralada)

Celler Perelada, el celler més verd d'Europa, compta a les seves instal·lacions amb Celler 1923, un wine bar on manen els vins, que es mariden amb plats senzills, alguns inspirats en la gastronomia empordanesa del 1923, any de fundació del celler, amb la signatura de tot un Paco Pérez (dues estrelles Michelin per Miramar i dues més per Enoteca). Això és el que menja a Celler 1923.

El Motel (Figueres)

La modernitat culinària va entrar a Catalunya pel restaurant de la família Subirós, que el 2021 va celebrar els 60 anys. Aquesta és la crònica del que es pot menjar en ple segle XXI a El Motel.

El conill amb patates i botifarra del perol d'El Motel. / Joan Castro / Iconna

Emporium (Castelló d'Empúries)

Aquí, el producte té cognom. Els tomàquets de l'oncle Francesc cultivats als horts del Rec del Molí, la verdura de Torroella, el peix de Port de la Selva i Roses, els vins de l'Empordà (esplendorós celler), la vedella de Girona, la pularda de Palau-saverdera (per als canelons), el xai de llet de Mas Marcè (amb llet d'ovella, prunes i farigola)... Aquesta és "l'agenda" amb què treballa Emporium.

Rom (Roses)

En aquest restaurant i taverna de Roses s'aprofundeix el llegat dels romans. Fumar, curar, adobar, assecar, fermentar... Conservar. Això és el que es cou a Rom.

Korpilombol (L'Escala)

La casa d'Anette Wagberg i Pau López, a la plaça de l'Ajuntament. Petita cuina d'autor i algun aire suec. Excel·lents les sardines marinades, el carpaccio de gambes i el tàrtar al natural (sense amanir: ofereixen tabasco i pebre) i els pedrers amb espàrrecs verds i parmentier. I amb una atractiva carta de vins.