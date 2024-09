Un xef revela els trucs per cuinar unes croquetes d'una forma deliciosa

Les croquetes són un plat popular com cap altre. Però poca gent en sap fer. Un d’ells és Víctor García (Plata Bistró), amb unes creacions que es consideren de les millors croquetes d’Espanya. El xef explica com les elabora, però sobretot, ens ensenya què és el que no hem de fer quan en fem. Sense errors, resultarà més fàcil que siguin perfectes.

Per a unes 20-25 croquetes d’uns 50 grams cada una, es necessitarà llet, farina, mantega, ceba, pernil o pollastre, i pa ratllat. És molt important que pesis sempre els ingredients. "Si ho fas a ull, mai et sortiran igual i, pitjor encara, et pot sortir un nyap", avisa García.

1. Fes la massa remenant bé la farina

Per fer la massa, cal ofegar la ceba amb mantega, afegir-hi la farina i continuar remenant. No oblidis mai que cal cuinar bé la farina, remenant i remenant, perquè si no ho fas d’aquesta manera, "les croquetes tindran gust de farina i no de carn", recorda el cuiner.

2. Incorpora-hi la llet calenta

A continuació toca afegir-hi la llet. I continuar remenant. Per fer-ho has d’utilitzar llet acabada de bullir. Si no té la temperatura adequada, si no està acabada de bullir i calenta, García adverteix que "tardaràs molt més a aconseguir una massa homogènia i et poden quedar grumolls".

3. Afegeix-hi el pernil o el pollastre i continua remenant

Quan la massa és més sòlida, cal incorporar-hi el pernil o el pollastre ben picat i continuar remenant fins a aconseguir la massa amb la consistència desitjada. No deixis de remenar mai, perquè si ho fas la massa es quedarà enganxada al fons de l’olla i es cremarà. Compte!

4. Deixa-ho reposar a la nevera

Una vegada feta la massa, cal deixar-la reposar almenys 12 hores a la nevera. Passat aquest temps, ja en podràs fer boles. Però no et saltis aquest pas per molta gana que tinguis, perquè si intentes donar forma a la massa abans que hagi estat 12 hores a la nevera no quedarà compacta i no adquirirà forma de croqueta perquè se t’enganxarà a les mans. "I si hi insisteixes, et sortirà un nyap". Paraula de xef.

5. Cobreix-les i fregeix-les en oli a 180 graus

Ja has agafat la massa i li has donat forma de croqueta. És el moment de l’últim pas: cobrir-les i fregir-les submergint-les en oli ben calent. L’oli ha d’estar a uns 180 graus. Si no està a la temperatura adequada, no quedaran cruixents per fora i meloses per dins, perquè la massa es continuaria cuinant. García apunta un altre error que cal evitar: "Si no les submergeixes en l’oli, el fregit no quedarà homogeni i cruixent".