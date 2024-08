Un poble de l'Empordà és "on millor es menja" de tot Catalunya, segons la 'National Geographic'

Una de les opcions de viatge més populars és el turisme gastronòmic, i no és fàcil gaudir d'aliments deliciosos durant les vacances. Com és el cas dels habitants de Catalunya, que compta amb un dels pobles més meravellosos i amb els millors restaurants de tots els territoris espanyols.

Aquesta localitat és famosa per 'National Geographic' en la seva llista de pobles secrets i monumentals d'Espanya, que, a més, és molt bona: "Estrelles Michelin, sabors tradicionals i avantguardes gastronòmiques, tenim la perfecció amb la bellesa rural d'aquests petits pobles", diuen a l'editorial de la revista.

El poble en qüestió es troba a la comarca de l'Alt Empordà. L'encant de les seves blanques cases de la vila i la seva costa envoltada de muntanyes atrau any rere any milers de turistes, que moltes vegades aconsegueixen fer opac el gran potencial gastronòmic que ofereix

Efectivament, es tracta de Cadaqués, el poble de cases blanques de la Costa Brava que funciona bé a les històries d'Instagram. Fins i tot l'interior d'aquest paisatge, és perfecte per al "postureig". La publicació 'National Geographic' mostra els restaurants següents:

El restaurant Compartir, que va néixer l'abril del 2012, presenta la seva oferta gastronòmica en plats per compartir al centre de la taula. D'aquesta manera es transforma el concepte de pica-pica i es porta un pas endavant. La carta ofereix plats d'estil marcadament modern i també propostes més tradicionals, com ara els arrossos.

Martín Faixó

Aquest celler familiar situat al coll de Cadaqués, dins del Parc Natural del Cap de Creus, destaca tant per la bellesa del seu terreny com per la qualitat dels seus productes. Un lloc perfecte per als amants de la degustació.