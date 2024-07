Aquest és el cost dels menús del nou restaurant dels germans Roca

Esperit Roca comença a caminar. El nou projecte gastronòmic dels germans Roca al castell de la muntanya dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis fa els primers passos amb l’obertura del nou restaurant. El passat 16 de maig a la nit es va fer el primer servei, sense inauguració formal, amb la presència de Josep i Jordi Roca (en Joan era a Mèxic) i amb totes les taules reservades.

Però, quins menús contempla el restaurant? Doncs dos de ben diferenciats. D'una banda, el "Menú Esperit Salat" per 150 euros, que inclou sis plats i dues postres, a més d’aperitius. Per l'altra, trobem "Menú Esperit Dolç" per 115 euros, que inclou sis postres i dos plats, a més dels aperitius. El maridatge del primer menú és de 100 euros i el del segon, de 80 euros. Els dos vins són escollits pel mateix Josep Roca. El nou restaurant vol ser una continuació del Mas Marroch en el sentit que alguns dels plats que s'ofereixen són una reinterpretació dels més icònics del Celler de Can Roca i que ara es podien assaborir a Vilablareix. El Mas Marroch passa a acollir casaments i esdeveniments.

El sommelier del Celler de Can Roca ha explicat que la intenció amb tot el projecte de la Fortalesa és anar "a poc a poc", fins a convertir-se en una destinació turística en l’àmbit gastronòmic i un espai "on compartir coneixement i cultura gastronòmica". Ho ha exposat a la jornada Turisme, Territori i Societat (TTS) que organitza la Fundació Jordi Comas a Palafrugell, on ha estat preguntat per aquesta aventura que emprenen els tres germans Roca a Sant Julià de Ramis, i que va recollir l’agència EFE. Sobre aquesta ubicació, Roca recorda que es tracta d’una parada al costat de les restes del poblat ibèric que suposadament va donar nom a l’actual Girona.

Josep Roca està convençut que caldrà treballar "amb normalitat, discreció i pensar que avui no és el dia important, que ho serà d’aquí a cinc o deu anys, avui només és un inici". Roca destaca també que "reciclen" un espai que va obrir fa sis anys com a concepte cultural i gastronòmic, inclosa restauració a càrrec del xef Jordi Cruz, i que va tancar el 2021 amb la mort del propietari del complex i l’afectació de la pandèmia al sector.

Altres elements del projecte

Esperit Roca incorporarà, a la cúpula, situada en el centre del castell, un espectacular celler amb més de 80.000 ampolles. La intenció és oferir "un homenatge a la gent del vi", tot recordant que les vinyes han fet de tallafocs en múltiples ocasions. A més, en aquest mateix espai s’allotja l’exposició 'CCR. Cuina. Consciència. Reflexió', que relatarà la trajectòria del Celler de Can Roca en els darrers 38 anys, oferint un recorregut visual a través de les seves línies creatives.

Els visitants també podran explorar la destil·leria Esperit Roca, on es preparen els destil·lats i licors de la cuina líquida del Celler de Can Roca. També hi haurà una botiga amb productes de Casa Cacao, Rocambolesc, Esperit Roca Destil·leria i Roca Recicla, així com llibres i marxandatge. A la part superior del castell hi haurà l’Hotel Esperit Roca (un quatre estrelles superior), amb 15 habitacions i que obrirà, previsiblement, el mes de juny