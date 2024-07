Les 3 receptes fresques de meló i síndria que no poden faltar aquest estiu

El meló i la síndria, que són aliments típics de l'estiu, són les fruites més populars quan fa calor. No obstant això, des d'un punt de vista botànic, tots dos formen part de la família de les cucurbitàcies, igual que el cogombre i la carabassa. Per tant, en realitat, són verdures que es poden utilitzar per preparar receptes fresques i saludables.

Bollo Natural Fruit, la centenària empresa hortofructícola valenciana, celebra haver rebut el premi 'Sabor de l'any 2024' pel seu meló de la varietat gripau i 'sweetheart' amb tres receptes elaborades a partir d'aquestes menges depuratives plenes de vitamines, minerals i nutrients i amb molt poques calories.

Mini cistelles de meló i civada

Ingredients

100 g de civada

1 cullerada de mel

1 cullerada d'oli de coco

1 cullerada d'aigua

1 plàtan

1 iogurt

100 g de meló

Fulles de menta

Elaboració

Per a la base

Poseu en un bol l'oli de coco, la mel i aigua. Escalfar 15 segons al microones i remenar. Barrejar amb la civada i cal afegir mig plàtan prèviament picat. Posar sobre un motlle de magdalenes o flams i fer-ne la forma. Escalfar 10 minuts al forn a 180º (prèviament escalfat a 180º).

Per a la crema

Barrejar el iogurt amb trossets de meló. Afegir-lo a les cistelles i decorar.

Amanida de síndria i mozzarella

Ingredients

Una cambra de síndria

Perles de mozzarella

Pinyons

Fulles d'alfàbrega

Oli d'oliva verge extra

Suc de llimona

Sal i pebre

Elaboració

Utilitzar una cullera per buidar la síndria creant unes perles amb el farcit. Combineu-ho amb la resta d'ingredients i amaniu-ho amb oli, suc de llimona, sal i pebre. Serveix-ho ben fred i afegeix-li un rajolí d'AOVE (oli d'oliva verge extra). Mini pols de 'smoothie' de meló amb fruita seca i granola

Mini pols de 'smoothie' de meló amb fruita seca i granola

Ingredients

2 iogurts naturals desnatats

300 g de meló triturat

100 g de meló a trossets

1 grapat de nous

1 grapat de festucs

8 cullerades de granola

1 culleradeta d'edulcorant

1 culleradeta de vainilla en pols

Elaboració