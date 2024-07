Els experts avisen que cal evitar l'ús de la fregidora d'aire durant l'estiu: aquest és el perquè

L'electrodomèstic de moda és, sens dubte, la fregidora d'aire: aquest article a cavall entre un microones i un forn va arribar a les nostres vides amb la promesa de portar una dieta equilibrada i una vida molt més 'fitness', però amb el pas del temps s'ha demostrat que la seva simple presència a la cuina no és suficient per provocar el canvi d'hàbits que tots estem desitjant fer.

La moda de l''air fryer' ha fet que moltes llars comptin ara amb aquest dispositiu, que permet 'fregir' els aliments sense utilitzar oli i gastant molta menys electricitat, però segons expliquen els experts, no és tan beneficiosa com sembla.

La raó dels experts per evitar les fregidores d'aire

La farmacèutica i dietista més reeixida de la televisió, Boticaria García, ha parlat de La Sexta sobre aquest electrodomèstic que venia a substituir qualsevol altra manera de preparar aliments per una opció més sana. Tot i que ha reconegut que "utilitza menys oli, és bo per a la salut i bo per a la butxaca i hi ha menys substàncies tòxiques per al fregit", Boticaria també ha volgut deixar clar que té els seus inconvenients.

Segons el punt de vista de l'especialista en nutrició, la fregidora d'aire "triga més, la mida de l'aparell condiciona les racions i no serveix per a tots els productes". A més del temps que dedica aquest electrodomèstic a cuinar els aliments, l'experta també ha volgut posar el focus en un altre assumpte: "Depèn de què solem cuinar a casa. Si com molts fregits, t'ajudarà a disminuir la quantitat d'oli, però si no menges molts fregits i comences a deixar de cuinar al vapor o verdures fresques per ficar coses al trasto, ja que no pot ser contraproduent".