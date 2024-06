Can Parera de Viladamat, menjar casolà de qualitat i a bon preu

El restaurant Can Parera de Viladamat acumula un llarg recorregut com a referent de l’autèntica cuina casolana de sempre, ben presentada i elaborada amb productes de qualitat. Situat a Viladamat, amb un ampli aparcament exterior, l’establiment ofereix esmorzars de forquilla amb carn a la brasa i un menú diari per dinar a preus molt competitius. A la seva carta sobresurten els arrossos i les paelles, no hi falten els peixos, els entrants variats i un bon celler de vins. Fan menjar per emportar i menús tancats per a grups.

Lloc, reserves i horaris Direcció: carrer dels Horts, 10 (carretera de l’Escala). Viladamat

carrer dels Horts, 10 (carretera de l’Escala). Viladamat Telèfon: 972 788 367.

972 788 367. Web: www.restaurantcanparera.com.

www.restaurantcanparera.com. Horaris: esmorzar de 08.00 a 11.15 hores. Dinar de 12.30 a 16.00 hores.