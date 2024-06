Millor celler català amb oferta enoturística del 2024

L’Associació Catalana de Sommeliers va atorgar el premi a «Millor Celler amb oferta enoturistica de Catalunya 2024» al celler Mas Llunes, de Garriguella, durant la nit del sommelier, celebrada el passat mes de febrer. Aquest guardó s’atorga segons votació de tots els associats de l’entitat.

Les vinyes on es pot fer la visita. / MAS LLUNES

Els premis Vinari d’enoturisme, també, van reconèixer la visita amb Tast Sensorial de Mas Llunes com l’Experiéncia més innovadora del 2024, segons un jurat expert. Aquesta és una visita que barreja llums, música i imatges a la sala de bótes, convertint el tast de vins en una experiència única per tots els sentits.

Dins de la seva oferta de visites, també destaca la visita històrica al Camp d’aviació de la Guerra Civil i búnquers de la postguerra, una activitat per a conèixer el patrimoni històric que tenim a casa nostra, mentre aprenem de viticultura i coneixem els vins d’aquest celler familiar.

Fundat l’any 2000

Mas Llunes va ser fundat l’any 2000 i, des dels seus inicis, que han apostat per elaborar vins de qualitat, els quals han estat reconeguts en concursos nacionals i internacionals i, des del 2019, treballen tota l’explotació en agricultura ecològica.

El seu compromís per cuidar l’entorn va més enllà del treball a la vinya. Han instal·lat caixes niu, per a ocells i per a ratpenats, a les seves finques, han plantat plantes autòctones entre els ceps, per tal de fer un corredor biològic i, així, fomentar que la Tortuga Mediterrània i altres animals es desplacin per la finca. També han construït dues basses naturalitzades tenint en compte la vegetació pròpia de l’Albera, que serveixen com a punt d’abeurament per a ocells, rèptils, amfibis i altres animals. Amb la instal·lació d’una càmera, han pogut observar la gran diversitat d’animals que, amb la sequera, en feien ús.

Si voleu conèixer més d’aprop totes aquestes tasques, per a preservar el paisatge, tenen una ruta senyalitzada per les seves vinyes amb panells informatius que consciencien sobre la importància de cuidar la fauna i la flora de l’entorn.