Celler Arché Pagès, l’experiència de vint anys maridant qualitat i proximitat

Emoció, sensibilitat, tècnica i cupatge. Aquests són els quatre ingredients que, maridats, configuren el Celler Arché Pagès de Capmany. Un celler plenament consolidat i que, amb Bonfill Arché al capdavant, reflecteix l’experiència de cinc generacions de viticultors de Capmany. I és que la família Arché Pagès fa més d’un segle que treballa i estima la vinya. Del 2004 ençà, elaboren vins propis de singular personalitat. Vint anys d’experiència que avalen la qualitat del celler.

Tot i el pas dels anys, el celler continua innovant i oferint nous productes. El darrer ha estat el vi Rabissó. Fet a base de garnatxa Syrah, aquest vi té un caràcter gustós i suau, després de dos mesos de repòs a la bota. El seu sabor a fruita negra és una delícia pel paladar.

També cal destacar que la qualitat dels vins d’Arché Pagès ha estat reconeguda en diverses ocasions. El darrer cop ha estat als premis Vinari 2024. En aquest cas, s’ha atorgat dos vinaris d’or al Cartesius Blanc i Rosat 2023, la garnatxa blanca i roja del celler.

Visites guiades

Arché Pagès té la voluntat d’apropar la seva tasca a tothom que ho desitgi. És per aquest motiu que els dissabtes al matí ofereixen visites guiades per les seves instal·lacions amb l’objectiu d’oferir una experiència de tast personalitzada, sempre guiada pel mateix viticultor. Aquest acompanyarà els visitants pels ceps, mostrant la disposició de les vinyes, la qualitat del sòl i l’impacte del clima. A més, demostrarà com tot el paisatge es concentra dins d’una ampolla. Les visites programades permeten conèixer l’entorn, el municipi de Capmany i l’Albera, un Paratge Natural d’Interès Nacional.