La Vinyeta, premi a la responsabilitat social pel seu compromís amb el medi ambient

El celler La Vinyeta ha rebut enguany el premi Respon.cat de responsabilitat social pel seu compromís amb pràctiques mediambientals sostenibles i la seva col·laboració amb entitats del territori. Aquests premis són uns guardons que reconeixen les bones pràctiques en responsabilitat social empresarial (RSE) a Catalunya. Es tracta d’una iniciativa empresarial que té com a objectiu fomentar i visibilitzar el compromís de les empreses amb la sostenibilitat, la integritat, el bon govern i el respecte pels drets humans.

La Vinyeta és una explotació ecològica i sostenible de vinya i olivera on es practica un model d’economia circular. És tot un ecosistema en si mateix; el bestiar conviu amb els cultius i l’elaboració de tot tipus de productes, amb el vi com a pal de paller. Pel maneig de l’explotació han comptat durant anys amb un conveni de custòdia agrària amb l’entitat ecologista IAEDEN. D’aquesta manera, s’ha treballat per a un desenvolupament agrari sostenible, respectuós amb l’entorn. Són moltes les iniciatives que estan impulsant en aquest àmbit. Darrerament, amb l’entitat Paisatges Vius estan projectant una torre per a la cria del Xoriguer petit, un petit falcó que viu en els paratges propers al celler que ajuda a controlar les plagues de petits rosegadors i invertebrats.

Representats de La Vinyeta a l’entrega dels premis Respon.cat de responsabilitat social corporativa. / CEDIDA A L’EMPORDÀ

De fet, la sostenibilitat impregna totes les activitats de La Vinyeta. Aviat començaran les nits d’estiu amb concerts, activitats d’astronomia, poesia i sopars on ofereixen productes de producció pròpia i on apliquen criteris de residu i malbaratament alimentari zero.

La Vinyeta no només contempla la sostenibilitat des d’un punt de vista ambiental sinó també social. Són, per exemple, un dels membres fundadors de La Diligència, una cooperativa de petits productors agroalimentaris gironins i entitats socials, com la Fundació Tresc, per a fer una logística conjunta molt més sostenible. Arran d’aquesta experiència, el celler empordanès ha incorporat una persona a l’equip a través d’aquesta fundació, entitat dedicada a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat i amb trastorns de la salut mental.

El celler és una explotació ecològica i sostenible de vinya i olivera. / CEDIDA A L’EMPORDÀ

Des del punt de vista social també, La Vinyeta ha participat en diverses iniciatives en l’àmbit de la formació. Els darrers mesos han participat en un projecte europeu d’emprenedoria amb l’escola d’hostaleria de Figueres. Els alumnes han participat en el procés de creació d’un vi participant en totes les fases, des de la vinya fins a l’ampolla. El vi resultant es comercialitza al restaurant de l’escola i els recursos que es generen es reinverteixen a la formació dels seus alumnes. Una iniciativa també en l’àmbit de la formació és la vinya el Ximblar de Llançà, aquesta es va plantar amb col·laboració a tres bandes amb l’Ajuntament de Llançà, l’institut de la mateixa població i La Vinyeta per a la formació dels alumnes del cicle de viticultura i enologia.

La innovació i el disseny són també un aspecte rellevant des dels inicis del celler empordanès. Precisament, fa uns dies que han rebut un premi Laus de bronze pel disseny d’una de les seves etiquetes. En concret s’ha guardonat l’etiqueta del nou licor d’herbes Boscà* que elaboren amb un destil·lat de vi blanc del celler que maceren amb herbes aromàtiques que creixen entorn les vinyes. L’etiqueta mostra tot d’objectes trobats pel camp mentre se cercaven les plantes aromàtiques i és un treball de l’estudi de disseny banyolí Enserio. Un aspecte a destacar de l’etiqueta és la seva cola hidrosoluble, pensada per a facilitar la reutilització de l’ampolla. Els premis Laus són els premis de referència de disseny a nivell nacional. Amb aquesta distinció són ja una desena els guardons Laus obtinguts per dissenys de La Vinyeta.