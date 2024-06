Trull Ylla, l’experiència de 150 anys en l’elaboració d’oli de l’Empordà

Amb 150 anys d’història es pot dir que el Trull Ylla de Cabanes té una llarga trajectòria en la producció d’oli d’oliva de qualitat i de l’Empordà. Està protegit amb la denominació d’origen de l’Empordà, s’elabora amb olives de les varietats Argudell, Arbequina, Corivell i Verdal. L’oli es produeix a les dues comarques empordaneses, el Pla de l’Estany i el Gironès. L’elaboració pròpia i tradicional de l’oli, des de recol·lectar i moldre les olives i decantar i conservar l’oli, aconsegueix crear un producte vinculat a la història, cultura i tradició de la comarca de l’Alt Empordà.

Trull Ylla també disposa de botiga, situada a Cabanes a la plaça de l’Oli, té una àmplia oferta de productes empordanesos com vi, mel, olives, sabons naturals fets a base d’oli d’oliva i productes ecològics, a part del seu producte estrella: l’oli d’oliva verge extra amb denominació d’origen. Els productes del Trull Ylla són molt apreciats en el sector de l’hostaleria com un producte indispensable per a molts plats.

Sequera

Tot i que la collita passada va ser molt complicada i els responsables del trull la descriuen com «la pitjor dels últims 25 anys» per culpa de la sequera. Des del trull creuen que gràcies a les últimes pluges les previsions per la que ve, que començarà a finals d’octubre d’aquest any, «són bones».