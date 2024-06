Nou etiquetatge dels vins Sinols d’Empordàlia

El celler Empordàlia ha renovat l’etiquetatge dels vins Sinols, els vins més importants del celler, amb l’objectiu i el desig de traslladar, no només sensacions agradables als sentits a qui el tasti, sinó també l’esperit i la força dels elements de la terra on ha crescut el raïm.

És per això, que, a fi d’oferir un producte que connecti des del primer moment, Empordàlia ha dissenyat un nou etiquetatge per als vins Sinols. Un etiquetatge on la força dels elements es veu reflectida en els vins; tres elements (la mar Mediterrània, la tramuntana i l’essència de la terra) que deixen cadascú la seva empremta en un dels vins.

Així, la nova etiqueta del Sinols Blanc 2023, fet de garnatxa blanca i macabeu, recrea el disseny d’una garota, que reflecteix la Mar Mediterrània que arriba a l’Alt Empordà. El Sinols Rosat 2023, de garnatxa negra i carinyena, llueix ara una etiqueta amb una dent de lleó, dedicada a la Tramuntana, i amb la successió d’estacions d’aromes de flors, de cells vermells i de silencis.

Per la seva banda, el Sinols Negre 2023, també fet de garnatxa negra i carinyena, és l’essència de la terra i la seva nova etiqueta mostra un cep, element que connecta amb una terra nua i salvatge, de pissarres, de granit, de roca mare que forma l’Alt Empordà.

Disseny fet d’empremtes reals

Però això no és tot, perquè, en el nou disseny de les etiquetes dels vins Sinols destaquen les empremtes reals de les persones associades com a element central, recordantque ells i elles són el valor principal d’Empordàlia i havien de tenir una forta presència en la renovació de la seva imatge.

Les noves etiquetes han volgut capturar la cooperació, la passió i l’expertesa que inverteixen les persones a tenir cura de les vinyes i del seu fruit. Així, el disseny de l’empremta resultant per a cada etiqueta és el fruit de la suma de les empremtes dels socis, que van posar la seva empremta real una i altra vegada fins a formar el dibuix que havia de portar cada etiqueta.

El celler Empordàlia

Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s’elaboren al celler i l’Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l’Empordà. El celler disposa de dues agrobotigues on es poden trobar els seus productes, així com altres productes gastronòmics amb segell empordanès.