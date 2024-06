Els germans Roca inauguren l'hotel Esperit Roca

Els germans han inaugurat l'Hotel Esperit Roca, un exclusiu hotel de 4 estrelles superior amb 15 habitacions. L'Hotel Esperit Roca està situat al cim de la muntanya dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis, oferint vistes panoràmi-ques de 360 graus cap a Girona i l’Empordà.

L'hotel està envoltat de jardins i una piscina exterior que transformen el lloc en un autèntic oasi de pau. Cadascuna de les 15 habitacions ha estat construïda amb materials naturals i dissenyada per integrar-se harmoniosament amb l’entorn.

Esmorzar bufet

La gastronomia és un element central en l’oferta de l’Hotel Esperit Roca. Els hostes poden començar el seu dia amb un esmorzar bufet que inclou productes de qualitat, proximitat i d'elaboració artesanal.

El restaurant de l’hotel, exclusiu per a hostes, ofereix una carta elaborada amb productes locals de la regió de Girona. Cada plat està dissenyat per ressaltar l'estacionalitat i la qualitat dels ingredients, reflectint el millor de la zona.

Piscina i heliport

L'hotel ofereix diferents experiències úniques per als hostes, com l’accés a la piscina exterior, al costat dels jardins de l’hotel. També la possibilitat d’arribar a l’hotel a través del seu heliport. Situat a les instal·lacions, l’heliport garanteix un accés ràpid i còmode per a aquells que desitgin arribar en helicòpter.

Restaurant i exposició

A la muntanya també es pot anar a altres projectes d’Esperit Roca com el Restaurant Esperit Roca, ubicat al mateix castell i de fàcil accés des de l’hotel.

Es tracta de la nova proposta culinària dels germans Roca, on els visitants poden descobrir una reinterpretació dels plats icònics d’El Celler de Can Roca, juntament amb dos menús originals: un centrat en plats salats i l’altre en plats dolços.

A l’entrada del restaurant hi ha l’Exposició CCR. Cuina, Consciència, Recerca, que ofereix una visita visual per la història d’El Celler de Can Roca, proporcionant una visió única del procés creatiu dels germans Roca.