La lluita contra el canvi climàtic i els incendis, una prioritat pel celler Espelt

El celler Espelt, compromès amb el paisatge, té com a prioritat la lluita contra el canvi climàtic i la prevenció d’incendis. Per aquest motiu duu a terme accions i projectes per mitigar-ne l’impacte. Exemple d’això és que tota l’aigua del celler es reutilitza pel reg de zones verdes d’usos recreatius, com els jardins.

Pel que fa a les vinyes, estan equipades amb un sistema de sondes que mesuren la humitat que té la terra en el nivell freàtic, d’on les arrels agafen l’aigua. Això els serveix per saber si les plantes patiran o no set. I en cas que sigui necessari regar amb gota a gota seleccionant la zona que ho necessita, d’aquesta manera no es malgasta aigua. «La vinya normalment no s’irriga perquè és un cultiu de secà, però tenim el sistema per si el necessitem», expliquen els responsables d’Espelt.

Una altra acció ha estat la de fomentar les varietats autòctones «en els últims quinze anys hem comprovat que les vinyes locals són les que s’adapten millor al canvi climàtic», expliquen. I afegeixen que les varietats com la carinyena, els garnatxes, necessiten menys aigua i són més resistents a la tramuntana «tot i que en els últims anys hem vist que no hi ha tramuntanades fortes a l’estiu i sembla que és una tendència».

Així mateix, el celler Espelt continua treballant en el seu projecte, insígnia, el Mas Marès. Aquesta finca ha estat concebuda seguint un model de gestió en mosaic mediterrani, que busca mantenir una diversitat d’usos del sòl agrícola, forestal i pastoral per minimitzar la biomassa inflamable, crear barreres naturals contra els incendis i busca augmentar la resiliència del territori davant del canvi climàtic.