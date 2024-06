Escala Park Palm Beach: cuina de mercat i de proximitat en un racó idíl·lic

El restaurant l’Escala Park Palm Beach és un espai perfecte per gaudir d’un sopar aquest estiu. I és que l’establiment, que al juliol i a l’agost només obre als vespres, ofereix una cuina de mercat única, en la qual podreu trobar des d’una graellada de peix, fins a una caldereta de llamàntol o un peix al forn, sense oblidar les seves tapes i les postres de la casa, tot plegat maridat amb una variada carta de vins i altres begudes.

Un altre dels encants del restaurant és que està situat a primera línia de mar a la platja de Riells, i ofereix unes vistes espectaculars del golf de Roses. La seva terrassa és un oasi que permet gaudir de la proximitat del mar i de les bones vistes que ofereix amb un paisatge idíl·lic i típic empordanès. El restaurant també disposa d’una acollidora sala interior.

A més, el restaurant disposa de un equip de professionals que sempre us atendrà de la millor manera perquè us sentiu com a casa. El bon menjar i servei faran inoblidable l’estada.

L’establiment és un dels llocs emblemàtics de la zona perquè va obrir el 1975 i, tot i que fa més de quinze anys va canviar de direcció, mai ha perdut l’essència d’una proposta marinera arrelada al municipi i a l’Alt Empordà.

Escala Park està situat a l’avinguda Riells, 48. El telèfon de contacte és 972 770 757. També es pot enviar un correu a escalapark@hotmail.com.