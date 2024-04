Garnatxa, una varietat amb molt futur

Els nous aires per a la garnatxa bufen afermats en la recuperació de vinyes molt velles, rendiments baixos, molt controlats i una elaboració mínimament intervencionista que aconsegueix vins més expressius, frescos i equilibrats.

En aquesta selecció de Casa Gurmet descobriràs la garnatxa de Cebreros de viticultura heroica de la família Entrecanales: es diu Garnatxa de Murta 2016 i és un gran vi. També, la garnatxa que creix en els vessants de la Serra d’Algairén, a Cariñena, gràcies a la família Bodem: Las Margas Garnatxa 2020; i, finalment, la garnatxa de Lúculo Origen 2018, un projecte del mateix celler directe de Navarra. Tu decideixes quina opció és la teva preferida.

Garnatxa de Murta 2016, joia de viticultura heroica

Murta sorgeix l’any 1999 com a projecte personal de José María Entrecanales i María Marsans. Al poc temps de començar l’aventura es va incorporar l’enòloga Maite Sánchez. Maite va veure grans possibilitats a la zona de Cebreros (Àvila) i va convertir tota la vinya en ecològica per a tenir més tipicitat. D’aquí procedeix Garnatxa de Murta 2016, d’un petit terreny de menys d’una hectàrea d’extensió, enclavat a gairebé 1.000 metres d’altitud, sobre sòls pizarrosos amb pendents del 32%. Aquesta vinya, de viticultura heroica pel seu extrem accés, és una autèntica joia i és el germen d’un negre summament elegant, marcat pels tocs minerals. Ha tingut una criança de 14 mesos en roure francès i en boca és sedós amb potent mineralitat. Tota una experiència.

Raïm de la varietat garnatxa / Casa Gourmet

Amb 91 punts Parker, la revista The Wine Advocate ha escrit: “La Garnatxa de Murta 2016 té el caràcter més fosc i expansiu dels sòls de pissarra, la qual cosa es nota molt quan es cata al costat d’una altra garnatxa que procedeix de granit. La de Murta és una garnatxa amb major profunditat, més terrosa”.

I segons el famós crític James Suckling que atorga a aquest vi 91 punts: “Aquesta garnatxa, realment vibrant, mostra un bouquet de nabius, gerds, cítrics i herbes fresques. De cos mitjà, és un negre precís en el paladar, àcid i bastant ferm. Sucós i deliciós”. És un vi ideal per a maridar amb plats d’ocells, arrossos i pastes.

Las Margas Garnatxa 2020, negre amb ànima mineral

Las Margas és un vi també elaborat 100% amb raïm garnatxa sota la Denominació d’Origen Protegida Cariñena. El sòl és l’ànima del vi i en els vessants de la Serra de Algairén (a 50 km de Saragossa), la garnatxa troba el seu paradís. Allà, en la suau roca de marga (d’aquí el seu nom) està la base del meravellós equilibri entre el rigor mineral i l’acidesa fruitera. El lent procés de maduració és un altre factor clau en l’excepcional complexitat d’aquest vi en boca.

Ampolla de vi Las Margas / Casa Gourmet

Bodem, el celler de Las Margas, té arrels holandeses (“bodem” significa «sòl» en holandès). La família Geirnaerdt-van Ekeris (Axial Vins) va trobar a Cariñena el seu lloc perfecte per a conrear la garnatxa. Des de llavors, porten tres dècades apostant pels vins vegans, el nul impacte mediambiental i la innovació en les tècniques de producció. Et recomanem provar aquest vi amb plats vegans com el tofu, la quinoa o amb llegums.

Lúculo Origen 2018, garnatxa atlàntica centenària

Neix en una única vinya centenària molt protegit. És un vi fresc i intens com el clima atlàntic que el tempera. Un negre navarrès prèmium, agradable, dolç, fresc i vibrant. El seu raïm es verema i selecciona a mà per a la seva posterior criança durant 12 mesos en barrica de roure francès.

Vi Lúculo / Casa Gourmet

El celler La Casa de Lúculo (Axial Vins) és gestionada per dues dones a Mendigorría, Navarra, que aposten per l’ecologia com a filosofia de treball per a garantir la conservació del seu entorn. Per això, la cura de les seves vinyes i l’elaboració dels seus vins, estan certificats. Prova Lúculo Origen 2018 amb carns vermelles, rostits i formatges blaus.

