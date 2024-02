El navatenc Arnau Triola, cap de partida de postres del Restaurant Castell Perelada, ha obtingut dues medalles de bronze en el certamen quadriennal dels IKA Culinary Olympics, més coneguts com les olimpíades de la cuina.

El jove xef ha format part de la Selecció Espanyola de Cuina de Competició (la “Roja de la Cocina”) com a Pastry Chef per participar en dues modalitats: “Chef Table” i “Restaurantes de las naciones”, pujant en ambdues al podi.

Segons Triola, “formar part de l'equip de competició nacional demana un grau d'exigència professional i compromís molt alt, sobretot és un concurs que exigeix molt de temps, preparació i dedicació tant en l'àmbit individual”.

La primera modalitat en la qual competien, “Chef's Table”, consistia a presentar una seqüència amb quatre “finger food”, cuidades elaboracions de petit format que s'exposaven sobre una taula. En la segona modalitat, “Restaurante de las naciones”, cada equip preparava un menú per 120 comensals en el que cada un d'ells podia escollir un plat.

En concret, la prova de “Chef's Table” era tot un repte per l'expedició espanyola, ja que era la primera vegada que participava en ella.

Arnau destacava el respecte absolut que hi havia entre tots els integrants de l'equip, capitanejat per Toño Rodríguez i la gran oportunitat que ha significat per ell veure com treballen els millors cuiners i pastissers del món. “He pogut veure tècniques perfectament executades i l'ordre exhaustiu i concret en el qual treballen”, explica el jove pastisser.