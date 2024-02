La truita de patates és un plat que no falla mai. Molt o poc feta, amb ceba o sense, més gruixuda o més fina...

Fer una truita de patates perfecta resulta més complicat del que sembla, però Karlos Arguiñano té alguns trucs que et poden ajudar a sorprendre els teus invitats. El primer que has de fer és parar atenció a les quantitats. Per al cuiner la combinació perfecta és 3 patates per 6 ous. A més, assegura Arguiñano, no s'ha de tallar la patata en trossos massa grans si vols que quedi sucosa.

Una altra de les claus del cuiner basc per a aconseguir una truita de patates ben sucosa és tirar un rajolí de llet als ous batuts. D'aquest mode, obtindràs una major cremositat.

La manera en què batem els ous també és clau. No s'han de batre amb excessiva força, perquè per a una truita de patata és millor que no surti escuma. Per als experts en truites, el més recomanable és batre els ous amb una cullera.

A l'hora de fregir les patates has de posar una tapa a la paella. No només estalviem temps i taquem menys, sinó que la patata quedarà més tova. Després s'ha d'anar amb cura a l'hora de barrejar les patates amb els ous. No es tracta que acabi sent puré, però sí que desaparegui la forma primera d'aquestes patates. No ha de quedar una pasta espessa i els ous hauran de cobrir les patates en un dit i mig.