A qui no li agraden les galetes? Ben segur, a molt poca gent. Ara bé, t'agrada cuinar-les? Pensa que és un bon divertimento. I més si les fas amb companyia.

Si vols fer galetes, però no vols passar moltes hores a la cuina, has arribat al lloc correcte. Aquesta recepta de galetes casolanes express et permetrà gaudir d'una deliciosa delícia en menys de mitja hora. La recepta s'ha fet viral, i és que amb ingredients senzills i passos fàcils, aquesta recepta és perfecta per als amants dels dolços. Som-hi!

Què necessitaràs?

1 ou

1 tassa de mantega (fonent-la prèviament)

1 tassa de sucre

2 tasses de farina

1 culleradeta de llevat en pols

1 culleradeta d'extracte de vainilla

Una mica de sal

Opcional: xips de xocolata, fruits secs o altres ingredients a gust

Com es fa?

Primer pas: la barreja

Preescalfa el forn a 180 graus Celsius. En un bol gran, bateu l'ou i afegiu la mantega fonent, el sucre i l'extracte de vainilla. Barreja bé fins que la mescla estigui suau. Afegeix la farina, el llevat en pols i una mica de sal. Combina tots els ingredients fins a obtenir una massa homogènia. Si ho desitges, incorpora xips de xocolata, fruits secs o altres ingredients que t'agradin per donar un toc personalitzat a les teves galetes.

Segon pas: amb les mans a la massa

Amb les mans lleugerament enfarinades, forma petites boles amb la massa i col·loca-les sobre una safata per forn amb paper mantega. Xafa lleugerament cada bola amb la part posterior d'una forquilla o amb les mans per donar-los la forma desitjada. Cuina al forn preescalfat durant uns 10-12 minuts o fins que les galetes estiguin daurades als costats.

Tercer pas: deixa refredar i... gaudeix

Deixa les galetes a la safata durant uns minuts abans de traslladar-les a una reixeta perquè es refredin completament. Això ajudarà a mantenir-les cruixents per fora i suaus per dins.

Ara sí, gaudeix de les galetes. I una darrera recomanació: amb un bon got de llet o de xocolata passen millor. Bon profit!