Mas Llunes és un celler familiar amb una llarga tradició com a viticultors i elaboradors de vins i licors a Garriguella. Treballen les vinyes seguint les normes de producció ecològica i durant l’any passat van dur a terme un projecte de recuperació de la biodiversitat a les finques vitícoles situades dins l’espai natural protegit de la XN2000 «L’Albera».

Un dels principals objectius era la conservació de la tortuga mediterrània, una espècie en perill d’extinció a Catalunya. Es va dur a terme la plantació d’herbacis incloses en la seva dieta en els marges i entre les fileres de la vinya per promoure nous corredors naturals i es van crear refugis per aquesta i dos punts d’abeurament. També es van fer altres accions per la conservació de diverses espècies d’aus.

Fa poc han tret al mercat el Cypsela, un vi rosat pàl·lid elaborat 100% amb Garnatxa roja o Lledoner roig que és tal com s’anomena a l’Empordà; una varietat autòctona d’aquesta zona i el Rosselló. El passat dimecres els Premis Vinari de vins joves li va atorgar una medalla d’or dins la categoria de vins rosats.

A Mas Llunes realitzen visites guiades al celler i les vinyes, destaquem el Tast Sensorial, un tast que es fa a la sala de botes amb llums, música i imatges i la visita històrica als búnquers on visitem l’antic camp d’aviació republicà situat a Garriguella.