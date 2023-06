Estimar la vinya i l’experiència de més d’un segle fan que Arché Pagès elabori uns vins i escumosos de caràcter singular. De fet, el celler s’ha fet un lloc a les taules dels restaurants més significatius i ha rebut nombrosos premis.

L’últim en el Barcelona Rosé International Bubble Awards de 2023. L’Efervescent, el seu escumós rosat ancestral, que forma part de la DO Empordà, va guanyar la medalla Gran Or per segon any consecutiu. Aquest és l’únic escumat que treballa amb el mètode ancestral, des de 2014. «Al principi em van explotar moltes ampolles perquè és el que comporta treballar amb gas sent un aprenent», recorda Bonfill Arché, propietari d’Arché Pagès. Actualment, està produint aproximadament mil tres-centes ampolles per any.

El 2022 va rebre el premi del tast a cegues d’Arrels del Vi 2022, obtingut pel seu Ull de Serp 2019 blanc de macabeu. «Els premis sempre són un estímul, però encara ho és més que el públic valori el teu producte i el porti a la seva taula», assegura Arché.

Tast de vins

La proposta d’Arché Pagès és fer del tast una experiència personalitzada, sempre de la mà del mateix viticultor, qui guiarà els visitants entre els ceps per constatar-ne la disposició, la qualitat del sòl, l’afectació del clima.

Arché Pagès fa visites programades amb possibilitat de conèixer l’entorn, Capmany i l’Albera. Disposa d’una sala amb vistes espectaculars sobre la propietat, ideal per al tast dels vins i adaptable per a tota classe d’activitats, amb capacitat per a 22 persones.