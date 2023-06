El celler Empordàlia amplia la seva oferta d’activitats d’enoturisme per adaptar-se a les necessitats del públic més modern. Entre les noves propostes hi podem trobar, a més de la clàssica visita al celler, tasts en un vaixell al cap de Creus, rutes a cavall i en bicicleta pels Aiguamolls de l’Empordà que acaben amb un tast de vins i olis, esmorzars, dinars, tallers i maridatges diversos. Entre els més populars, destaca el maridatge de vi i formatges i vi amb xocolata.

Per tal d’arribar a tots els públics, a més d’aquestes activitats, també s’organitzen experiències úniques com la verema en família, aperitius musicals, ioga als olivars i diversos tallers relacionats amb el món de l’oli i del vi. Enguany, en el marc del festival Vívid, el celler va organitzar un aperitiu a la vinya al capvespre; una vetllada màgica i festiva en la qual es va poder gaudir de la posta de sol i en la qual hi havia vi, Oli de Pau, productes de proximitat i, fins i tot, un globus aerostàtic! Després d’haver-se ajornat a causa de la previsió de fort vent la primera vegada, van haver d’ampliar les places, que es van tornar a esgotar en pocs dies. «La bona acceptació d’aquesta activitat per part del públic fa que ens plantegem repetir-la ben aviat» ens expliquen des de l’organització. Aquestes activitats formen part de l’oferta de turisme sostenible, inclusiu i compromès amb els petits productors i els productes Km0.

Vinya conscient i responsable

A Empordàlia tenen molt clar que es troben en una zona privilegiada, al cor de l’Empordà i entre tres parcs naturals, per això treballen les vinyes de manera ecològica, conscient i responsable. El seu celler i trull d’oli està situat a Pau i Vilajuïga.

Empordàlia és la unió de petits agricultors de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per revaloritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s’elaboren al celler i l’Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l’Empordà. El celler disposa de dues agrobotigues on es poden trobar els seus productes, així com altres productes gastronòmics amb segell empordanès.