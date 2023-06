El celler Espelt és un dels més antics de l’Alt Empordà, Anna Espelt encapçala la vuitena generació de viticultors dedicats a un paisatge: l’Empordà. Treballen amb varietats locals, les que s’adapten millor al clima i als sòls de la comarca. El celler té vinyes situades a diferents punts de l’Empordà com Rabós o el Mas Marès, al parc natural del Cap de Creus.

Al Mas Marès, s’hi duu a terme un projecte de conservació de la biodiversitat. «El nostre objectiu en aquestes vinyes no només és treure’n un bon vi, sinó també generar Espais Agraris d’Alt Valor Natural. En els darrers vint anys que fa que gestionem aquestes terres, hem fet tot el possible perquè l’agricultura i la natura treballin juntes per crear un paisatge harmònic i sostenible», declara Anna Espelt.

El paisatge conreat i pasturat del Mas Marès forma un mosaic que actua com a franja de seguretat i protecció cap a la zona urbanitzada de Roses. «Però, sobretot està concebut i pensat perquè les zones més vulnerables de l’ecosistema, en aquest cas suredes, que haurien d’evolucionar cap a hàbitats més madurs amb el temps, estiguin protegides. Allà és on també hi ha espècies protegides del parc: la varietat d’hàbitats és essencial perquè la biodiversitat es preservi i millori», explica Espelt. Totes aquestes actuacions fan de Mas Marès un espai divers i afavoreixen la flora i la fauna salvatges, elements essencials per al manteniment d’un paisatge en mosaic d’alt valor natural. «Amb tota aquesta feinada aconseguim uns vins de gran qualitat i sentir que estem cuidant la terra amb la cura que es mereix, amb el compromís que tenim per preservar-la», destaca Espelt.

Espelt i el Mas Marès sempre tenen les portes obertes per aconsellar i ajudar a persones que vulguin preservar el paisatge i la riquesa natural. Per això fa unes setmanes van acollir al seu celler de Vilajuïga l’Associació de Propietaris per a la Conservació de la Natura i després van tenir l’oportunitat de visitar la finca del Cap de Creus i conèixer el projecte de conservació de la biodiversitat.