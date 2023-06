El restaurant Can Parera ens ofereix una cuina tradicional molt ben elaborada i presentada, sense excessives pretensions i amb la garantia d’una àmplia varietat de plats condimentats amb productes de confiança.

Tant per a fer un bon esmorzar de forquilla com per dinar, amb menú els dies laborables o carta, a Can Parera trobareu excel·lents propostes d’entrants, carn a la brasa, arrossos, fideuades, peix i menjar per emportar.