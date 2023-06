Thai Oishi és un restaurant petit, acollidor i únic, situat a la ciutat de Figueres. A l’establiment es degusta la cuina d’autor i la seva passió pel menjar tailandès i japonès i els seus plats són una combinació d’ambdós països.

L’establiment compta amb l’experiència d’una xef tailandesa, amb dotze anys dedicats a la cuina i un xef japonès amb vint-i-vuit anys d’experiència que fa cuina d’autor. Així, cada bocí de menjar serà una aventura de sabors i textures úniques. La seva proposta gastronòmica és d’immersió a la cultura asiàtica, i a través de la degustació dels seus plats podràs viatjar a Tailàndia i al país del sol naixent. També cal destacar que tots els seus productes són frescos, de proximitat i de la millor qualitat.

Els xefs són molt conscients que tots els comensals degusten els seus plats amb tots els sentits, i per això donen molta importància a la presentació. I és que els seus plats a part de gustos estan molt ben presentats. D’aquesta manera l’experiència dels comensals és holística.

El restaurant Thai Oishi té molt en compte atendre de la millor manera als seus clients, i això passa per un tacte personalitzat i únic. Per aquest motiu, disposa d’un gran equip de professionals que us oferiran el millor servei a taula perquè tingueu una gran experiència amb gust de tornar-hi.

Cal destacar que també ofereixen l’opció de menjar per endur o per fer-ho més còmode encara, t’ho porten a casa a través de l’aplicació Just Eat. Però ara que les temperatures van a l’alça el Thai Oishi inaugurarà la seva terrassa perquè els comensals pugui gaudir dels seus plats a la fresca aprofitant el bon temps.