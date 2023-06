Fa tres mesos el restaurant Indian Chef va obrir les portes a la ciutat de Figueres amb una proposta de cuina hindú. "Hem triat Figueres perquè és el punt de trobada de la gent de la comarca. A més, també hi ha turisme gràcies a la figura de Dalí", explica Amrik Singh, propietari de l’establiment i de diversos supermercats.

La seva proposta gastronòmica és de cuina casolana hindú i la seva carta està formada per plats de diverses regions de l’Índia, "en el nostre restaurant pots menjar el que cuinaria una àvia índia, i els nostres processos d’elaboració són artesanals. Per exemple, fem servir la mà de morter tradicional per preparar les espècies i les arrels", destaca Singh. Els seus processos són els més naturals possibles per aconseguir els sabors més autèntics i casolans i preparen les espècies a mà.

"Com que ho elaborem pràcticament tot des de zero i no fem servir preparats el menjar és més digestiu. És una cuina ayurvèdica. Tenim clients que tenen problemes d’estómac i que no els va bé menjar fora de casa venen aquí i tot se’ls posa bé i repeteixen".

Cal destacar que el seu xef te vint-i-cinc anys d’experiència en el sector i en la cuina hindú i coneix molt bé els productes amb els quals treballa. En aquest sentit, Singh afirma que la base perquè el restaurant tingui èxit és l’estima per la professió i el respecte cap als productes, que han de ser de bona qualitat. A més, també cuinen amb utensilis de fang típics de l’Índia i utilitzen el forn tandoor, on es pot cuinar carn, pa, entre altres. El procés és a foc lent, una característica que fa única la seva cuina.

Per altra banda, Amrik Singh, assenyala que el més important de tot és que els clients rebin el millor tracte possible perquè se sentin bé i estiguin a gust. "Avui potser s’ha posat en un segon pla la relació amb les persones i per nosaltres és primordial i el més important, posem els nostres comensals al centre i ens assegurem que tinguin la millor experiència possible".riència possible".

Cuina amb ànima

La característica més important del restaurant és la solidaritat. Singh té una fundació que dona ajuda als més necessitats i duu a terme diverses accions a diferents països. "Nosaltres no acceptem donatius, els beneficis del restaurant els fem servir per millorar la vida dels que ho necessiten. Aquest any ens hem centrat en l’educació".

Han creat un grup que va poble per poble i expliquen la importància de tenir una bona higiene, anar a l’escola, explicar com curar les ferides, entre altres. A part, també han destinat recursos a comprar roba, sabates i llibres escolars. "Els guanys del restaurant son per aquest projecte. I quan els clients ho saben encara venen més a gust perquè gràcies a ells podem ajudar els infants de l’Índia".

Ajuda a Ucraïna

Amrik Singh també es va desplaçar a Ucraïna per preparar menjar en una furgoneta "i poder alimentar amb un plat calent els refugiats que estaven fent cua esperant entrar als autobusos, sota un fre gèlid. Una gran majoria eren àvies amb els seus nets que portaven quilòmetres caminant, sense haver begut menjat ni begut res en dies", explica.

La fundació també ajuda a famílies necessitades que viuen a Catalunya "donem vals d’una determinada quantitat al mes perquè puguin comprar menjar als nostres supermercats", assenyala.