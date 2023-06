Els murs de l’Hotel Castell d’Empordà custodia en el seu interior dos restaurants dels quals en pot gaudir tothom. El Tres Margarit, obert els migdies, i el Drac, amb servei a les nits. Aquestes dues propostes gastronòmiques estan obertes a tot el públic de la comarca i les acompanya el Da.Li Sunset Terrace, obert per fer còctels i copes cada dia i del 14 de juliol al 31 d’agost hi haurà un programa de concerts en directes i discjòqueis. Podreu gaudir de totes aquestes opcions amb unes vistes espectaculars del Baix l’Empordà.

Dinar al Tres Margarit

Al migdia podeu gaudir del restaurant Tres Margarit es distingeix per oferir plats amb productes excel·lents. La seva cuina s’elabora amb el forn de carbó Josper que és el gran protagonista de la seva carta. Aquest manté a 375-400ºC per proporcionar un distintiu i exquisit sabor fumat a la millor gastronomia. Els plats que ofereixen són senzills però fets amb ingredients de primera qualitat.

De la seva carta en destaquen els entrants com el carpaccio de tomàquet de la varietat cor de bou, les «papas arrugas» cuinades amb aigua de mar o el ravioli gegant de galta fumada. Per continuar podreu tastar la seva cuina elaborada amb el forn Josper. No us podeu perdre el seu arròs mariner a la llauna i el pop rostit. Si sou més de carn a la seva carta també hi trobareu entrecot de vedella de l’Empordà. I per un bon final podeu degustar postres tradicionals amb un gir modern com el milfulls de recuit de Fonteta o pa amb oli i xocolata.

Sopar al Restaurant Drac

El restaurant Drac deu el seu nom a l’expressió «aquí hi ha dracs» utilitzada en els segles XIV i XV poer assenyalar a les cartes nàutiques aquells territoris inexplorats en el mar. «Com que ens sentim exploradors i desitgem portar als nostres comensals de viatge, honorarem aquesta frase amb l’elecció d’un drac pel nostre logotip i batejant al nostre restaurant amb el nom de Drac», expliquen els responsables del restaurant».

Aquesta mirada cap al passat i la personalitat que caracteritza el Castell Empordà es transmet a través de la seva nova proposta gastronòmica tot valent-se per a això, entre altres, del seu renovat menú degustació de cuina d’autor, que podreu degustar-lo al menjador del castell.

El savoir-faire del seu equip de cuina, liderat pel xef Josep Hernandez, juntament amb els productes locals, frescos i de temporada que empren, es tradueix en una combinació única, esperant a ser descoberta per tu. A més, el seu maître i personal de sala s’asseguraran que no li falti res per a culminar en un sopar perfecte. I podeu tirar fer un menú degustació amb maridatge de vins o escollir plats de la carta.

Un Castell del segle XIV

El Castell d’Empordà segueix en peu des del 1301 com a testimoni de la història i exerceix actualment de vetllador de l’herència cultural d’Espanya. El monument s’entrellaça amb el paisatge rural català des de fa més de set segles. Ha estat magníficament restaurat i convertit en un hotel pel seu actual propietari, Albert Diks, el qual assenyala: «La història mor si no es pot reviure».

Així, la propietat conserva una preciosa capella de l’any 1600, juntament amb valuoses obres artístiques que decoren els espais, com el model a escala més gran d’Europa de la batalla de Waterloo.