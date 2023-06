Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia l’any 2025. El títol té com a finalitat destacar i promoure aquelles regions que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, posant en valor les diferents cultures alimentàries, l’educació per a la salut i la sostenibilitat i la innovació gastronòmica. Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) i és un guardó atorgat per un jurat independent i internacional d’experts de diferents àmbits de competència com ara el turisme, la cultura, l’hostaleria i l’agricultura. El Govern destinarà 9 milions d’euros per iniciatives que posin en valor el potencial del país com a referent enogastronòmic.

En un acte celebrat a Barcelona, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha manifestat que aquest títol «ens posa al mapa, dona projecció a escala internacional, posa en valor una cosa que ja sabíem els catalans que és el lloc del món on millor es menja i es beu i ara és una evidència dins l’àmbit internacional». El cuiner Joan Roca considera que aquesta és «una nova oportunitat» per posar en valor la cuina que es fa a Catalunya i que té a veure amb un sector primari compromès amb l’excel·lència i la sostenibilitat o una cuina plena de talent. Roca ha remarcat que els cuiners creuen en aquests projectes i aquesta forma nova que se’ls presenta per donar visibilitat a la seva cuina. La presidenta de l’IGCAT, Danie Dodd, ha afirmat que la institució ha quedat «impressionada» amb el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, l’Estratègia de Turisme Enogastronòmic de Catalunya 2022-27 i el Pla Estratègic de l’Alimentació 2021-26. També ha valorat positivament que diverses organitzacions de grups d’interès de múltiples sectors estiguin implicades en protegir la tradició alimentària catalana i en fomentar experiències turístiques úniques. L’acte va comptar amb l’assistència de xefs catalans i empordanesos, així com representants de les agrupacions agràries d’Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), de la Federació de Confraries de Pescadors i de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, entre altres.