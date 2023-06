La intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se... i se'ns ha colat fins a la cuina. Aquí tens set receptes innovadores de cuina catalana per al mes de juny, aprofitant els productes de temporada que ens ha donat com a resposta ChatGPT:

Amanida d'espàrrecs i maduixes : Combina espàrrecs frescos i maduixes a rodanxes fines. Afegeix fulles de ruca, formatge de cabra esmicolat i nous picades. Amaniu-ho amb una vinagreta d'oli d'oliva, vinagre balsàmic i mel.

: Combina espàrrecs frescos i maduixes a rodanxes fines. Afegeix fulles de ruca, formatge de cabra esmicolat i nous picades. Amaniu-ho amb una vinagreta d'oli d'oliva, vinagre balsàmic i mel. Coca de recapte amb albergínies i ceba : La coca de recapte és una mena de pizza catalana. Per a aquesta versió, cobreix la massa amb albergínies rostides en rodanxes fines, ceba caramel·litzada i anxoves. Enforna fins que la massa estigui cruixent i daurada.

: La coca de recapte és una mena de pizza catalana. Per a aquesta versió, cobreix la massa amb albergínies rostides en rodanxes fines, ceba caramel·litzada i anxoves. Enforna fins que la massa estigui cruixent i daurada. Calamars farcits de gambes i sobrassada : Omple els calamars nets amb una barreja de gambes picades, sobrassada, pa ratllat, all i julivert. Rosti'ls al forn o cuina'ls a la graella fins que estiguin tendres i daurats.

: Omple els calamars nets amb una barreja de gambes picades, sobrassada, pa ratllat, all i julivert. Rosti'ls al forn o cuina'ls a la graella fins que estiguin tendres i daurats. Crema freda de meló i menta : Tritura meló madur amb fulles de menta fresca, iogurt grec, suc de llimona i un toc de mel. Serveix fred a bols individuals i decora amb fulles de menta addicionals.

: Tritura meló madur amb fulles de menta fresca, iogurt grec, suc de llimona i un toc de mel. Serveix fred a bols individuals i decora amb fulles de menta addicionals. Fideuà de marisc i verdures : En lloc d'utilitzar fideus, substitueix la base de la fideuà per fideus de carbassó. Sofregeix mariscs variats, com gambes, musclos i calamars, juntament amb verdures com pebrots i tomàquets. Cuina tot junt amb brou de peix i espècies fins que els sabors es barregin.

: En lloc d'utilitzar fideus, substitueix la base de la fideuà per fideus de carbassó. Sofregeix mariscs variats, com gambes, musclos i calamars, juntament amb verdures com pebrots i tomàquets. Cuina tot junt amb brou de peix i espècies fins que els sabors es barregin. Llom de porc amb salsa de prunes i romaní : Marina un llom de porc en una barreja d'oli d'oliva, romaní fresc, all, sal i pebre. Rostiu-lo al forn fins que estigui daurat i tendre. Prepara una salsa de prunes saltant prunes madures en una paella amb una mica de sucre i romaní. Serveix el llom de porc a rodanxes amb la salsa per sobre.

: Marina un llom de porc en una barreja d'oli d'oliva, romaní fresc, all, sal i pebre. Rostiu-lo al forn fins que estigui daurat i tendre. Prepara una salsa de prunes saltant prunes madures en una paella amb una mica de sucre i romaní. Serveix el llom de porc a rodanxes amb la salsa per sobre. Sopa freda de tomàquet i alfàbrega: Tritura tomàquets madurs amb all, fulles d'alfàbrega, pa del dia anterior, oli d'oliva, vinagre de vi negre i sal. Deixa refredar a la nevera durant unes hores perquè els sabors es barregin. Serveix fred i decora amb fulles d'alfàbrega fresca.