Qualitat gastronòmica, personalitat i regularitat. És el que valora la Guia Michelin en la seva llista de restaurants recomanats. No tenen estrella, però poden lluir una placa a l'entrada de l'establiment que els acredita com a establiments de qualitat per una de les bíblies de la gastronomia.

Són 145 restaurants a Catalunya, 38 dels quals a les comarques gironines i 7 a l'Alt Empordà. És probable que sigui una llista que aviat quedi desfasada, perquè no seria d'estranyar que, alguns d'ells canviessin la seva condició per passar a formar part del club de restaurants amb estrella Michelin. Els set restaurants recomenats per la Guia MIchelin a l'Alt Empordà: Compartir Cadaqués (Cadaqués) El Motel (Figueres) El Roser 2 (L'Escala) El Vaixell (Llancà) ROM (Roses) Sumac (Roses) Voramar (Portbou)