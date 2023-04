Ja ha arribat la Setmana Santa i amb ella les activitats, la gastronomia, la cultura i la història. Així doncs, és temps de gaudir i fer coses que normalment, no fas! Si t'agrada cuinar de segur que t'agradarà la nostra recepta de brunyols casolans de Quaresma.

Una recepta fàcil i que no et durà molt de temps. Aquesta recepta la pots preparar amb els més petits de la casa i així divertir-vos mentre prepareu unes postres suculentes per a tota la família. Els brunyols van aparèixer per alleugerar el dejuni en la Quaresma, segons la historiadora Isabel Lugo. La diferència que hi ha entre els brunyols de Quaresma i els de Vent és la massa aromatitzada amb vi dolç, ratlladura de taronja i anís que porten els de Setmana Santa.

Ingredients per preparar els brunyols:

30 grams de mantega

80 grams de farina

Ratlladura de taronja

150 mil·lilitres de llet

Un ou

Una cullerada de vi dolç (Moscatell)

Una cullerada de sucre

Una cullerada d'anís en gra

Oli de girasol per fregir

Un pessic de sal

Anem a fer la massa:

Necessitem un cassó petit on posarem la llet, la mantega, el sucre, l'anís en gra, el vi dolç, la ratlladura de taronja i un pessic de sal. Ho posarem a escalfar fins que arribi a l'ebullició i seguidament, el retirarem del foc. Afegirem la farina i ho remenarem amb una espàtula fins que aconseguir fer una massa fina. Posarem el cassó al foc i remenarem fins que la massa quedi desenganxada de les parets del cassó. Quan es refredi, afegirem l'ou batut i ho remenarem fins que quedi integrat amb la massa.

Ara toca fregir els brunyols:

Escalfem una paella fonda amb una bona base d'oli de girasol Amb una màniga pastissera o amb l'ajuda de dues culleres petites anem fent petites boletes amb la massa i les posem dins l'oli calent fins que quedin daurades. L'oli no pot estar massa calent perquè si no no es faran bé per dins i no agafaran el volum desitjat, han de quedar esponjoses i inflades. Retirem els bunyols i els posem sobre paper absorbent per retirar l'excés d'oli.

Ha arribat el moment final:

Quan encara estan calents, els podem arrebossar amb sucre glaç o amb sucre i canyella. Una altra opció, si som més llaminers, serà farcir-los de crema o nata muntada. Per a fer-ho només haurem d'obrir el brunyol amb molt de compte, amb unes estisores o un ganivet afilat i emplenar-los amb la màniga pastissera. I ara, ja estan llestos per ser devorats, bona Setmana Santa!